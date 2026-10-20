Fondazione Sistema Irpinia, l’ex presidente Domenico Biancardi designato alla guida

AVELLINO- Definito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sistema Irpinia. Il presidente della Provincia, Fausto Picone, ha provveduto alla nomina dei componenti del CdA. Si tratta di Domenico Biancardi – che assume il ruolo di presidente -, Giuliana Franciosa, Rosa Anna Maria Repole, Roberto Renzulli e quali membri di diritto, Angelita Gambuti, su designazione dell’Università di Napoli Federico II, Francesco Saverio Tortoriello per l’Università di Salerno e Giuseppe Silvestri, indicato dall’Unpli. “L’attività della Fondazione può riprendere – dichiara il presidente Picone -. Abbiamo puntato su autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni, della cultura, della formazione per rimettere in moto processi virtuosi. Il nostro obiettivo è chiaro: restituire alla Fondazione una visione dinamica, aperta al contributo di tutti i 118 comuni irpini, delle realtà associative e dei privati. La Fondazione deve essere una vera e propria cabina di regia per la valorizzazione dei beni culturali e per il marketing territoriale. Ripartiamo dal lavoro fatto quando è stata costituita la Fondazione, con lo stesso spirito e con rinnovato dinamismo, recuperando le origini di un progetto ambizioso e che realmente può accompagnare il rilancio del territorio. Dopo la definizione della compagine del Consiglio di Amministrazione – prosegue il presidente Picone – si procederà con la nomina dei membri del Comitato Scientifico. Al presidente Biancardi e ai componenti del CdA gli auguri di buon lavoro”.