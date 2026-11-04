Focus sulle malattie rare: dalla diagnosi alla presa in carico

Affrontare il percorso di cura con un approccio integrato che metta al centro la persona. Con questo obiettivo si terrà il 6 novembre 2026, a partire dalle ore 8:30 presso la Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici (Via Vasto – Avellino), l’evento formativo dedicato alle “Malattie Rare: dalla diagnosi alla presa in carico territoriale”. L’incontro è promosso dall’Asl Avellino per accendere i riflettori su patologie che, pur avendo un minore impatto numerico sulla società, stravolgono la vita delle persone e delle loro famiglie. L’evento, accreditato dal provider Asl Avellino per 7,8 crediti ECM, è rivolto al personale dipendente e convenzionato di tutte le professioni sanitarie, con l’obiettivo di affrontare in modo multidisciplinare la complessa gestione delle malattie rare.

La prima sessione approfondirà l’organizzazione della Rete Regionale Malattie Rare e il Piano Regionale, per poi spostare l’attenzione sulle modalità di accesso alla rete, dal sospetto clinico alla diagnosi. Verrà inoltre analizzato il percorso assistenziale territoriale, focalizzandosi sulla gestione clinica e farmaceutica del paziente. Particolare attenzione sarà dedicata al percorso del bambino con malattia rara, affrontando le delicate fasi della presa in carico fino alla transizione all’età adulta, e all’integrazione sociosanitaria a supporto dei processi assistenziali.

A chiusura dell’evento verrà approfondito il ruolo delle associazioni e sarà dato spazio alla testimonianza della madre di un bambino affetto da malattia rara, per osservare il fenomeno dal punto di vista di chi lo vive quotidianamente.