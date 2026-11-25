NAPOLI-.Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e l’Assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, nel pomeriggio di ieri hanno partecipato al tavolo interdistrettuale, promosso e coordinato dalla Procura Generale di Napoli, per il contrasto all’inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Un confronto diretto tra Regione e Autorità giudiziaria che rafforza il coordinamento istituzionale per il risanamento del bacino.

Al tavolo hanno partecipato, oltre al Procuratore generale, Aldo Policastro, all’Avvocato generale, Simona Di Monte, al Presidente Fico e all’Assessore Pecoraro, il Direttore dell’Ufficio Opere Pubbliche e Interventi Strategici, Fabrizio Manduca, il Procuratore Generale f.f. presso la Corte d’Appello di Salerno, Elia Taddeo, i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, di Avellino, Francesco Raffaele, di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale, il Direttore Generale di ARPAC, Stefano Sorvino. Presenti anche i vertici regionali e territoriali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, NOE, TASE, Direzione Marittima e Capitaneria di Porto, Polizia Metropolitana di Napoli e ISPRA..Il Presidente Fico e l’Assessore Pecoraro hanno illustrato le linee del programma regionale per il Sarno, che prevede investimenti per circa 407 milioni di euro e punta a integrare risanamento ambientale, sicurezza idraulica e completamento degli interventi di disinquinamento e collettazione degli scarichi.Dal confronto è emersa una significativa convergenza tra le priorità individuate dalla Regione e le criticità rilevate dall’Autorità giudiziaria, nella comune consapevolezza che il risanamento del Sarno richiede un’azione stabile e coordinata tra tutte le istituzioni competenti. Particolare apprezzamento è stato espresso per i risultati conseguiti dalle Procure di Torre Annunziata, Avellino e Nocera Inferiore, territorialmente competenti e dalle Forze di polizia, attraverso l’intensificazione delle indagini, dei controlli e dei sequestri, che ha consentito di rafforzare la vigilanza e l’azione di contrasto alle fonti di inquinamento. A questa attività si accompagnano segnali di progressivo miglioramento dello stato di salute del fiume Sarno, in particolare dello stato chimico delle acque, insieme ai progressi nella collettazione e depurazione degli scarichi civili. Permangono tuttavia importanti criticità che richiedono continuità nei controlli e l’attuazione degli interventi strutturali programmati. Un ruolo centrale è stato riconosciuto all’ARPAC, per la quale è stata condivisa la necessità di rafforzare la capacità operativa e il supporto tecnico-scientifico alle indagini, anche attraverso forme di collaborazione con ISPRA. Il tavolo ha infine ribadito la necessità di tradurre i risultati delle indagini, dei sequestri e dei controlli in una programmazione condivisa degli interventi, integrando l’azione delle Procure, delle Forze di polizia e degli organismi tecnici con le competenze e gli strumenti della Regione Campania.L’obiettivo è consolidare un metodo di lavoro stabile che consenta di proseguire nel recupero ambientale del fiume Sarno e del suo ecosistema, a tutela dell’ambiente e della salute delle comunità interessate.