Firenze, quattro giorni per il Convitto Nazionale di Avellino all’insegna dell’IA

Si sono appena conclusi a Firenze i quattro intensi giorni dedicati all’innovazione didattica e alle nuove frontiere tecnologiche. L’incontro, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nell’ambito del programma nazionale Scuola Futura, ha visto la partecipazione attiva di tutte le 20 regioni italiane, trasformando il capoluogo toscano nella capitale dell’innovazione e del talento per le nuove generazioni. Il Convitto Nazionale di Avellino ha partecipato attivamente a questa straordinaria esperienza. L’Istituto ha preso parte all’appuntamento con una propria delegazione, composta dalla docente, Prof.ssa Angela Nardiello, e quattro alunni, Flavia Giulia Di Vito, Gaetano Criscitiello, Franco La Spina e Benedetta Moccia, che hanno rappresentato la nostra comunità scolastica e collaborato fianco a fianco con coetanei provenienti da ogni contesto d’Italia. Nelle aule e negli spazi dell’Innovation Center, i ragazzi e i docenti non hanno vestito i panni di semplici utenti digitali, ma si sono trasformati in esploratori critici attraverso percorsi intensi e specifici. Alcuni alunni si sono dedicati al laboratorio musicale, altri al laboratorio geopolitico. All’interno di questi tavoli, gli studenti hanno analizzato i problemi, sviluppato progetti e formulato una proposta finale concreta per risolverli. Il laboratorio sull’Intelligenza Artificiale applicata alla didattica, dedicato ai docenti, ha permesso alla prof.ssa Nardiello di confrontarsi con colleghi provenienti da tutta Italia. L’obiettivo del percorso è stato comprendere le reali potenzialità dell’Intelligenza Artificiale nella didattica quotidiana, imparando a usarla come alleata e a riconoscerne i limiti. Il percorso si è concluso con la realizzazione di progetti innovativi da esportare nelle classi, dimostrando che l’IA non va temuta, ma conosciuta e governata.

I ragazzi sono stati immortalati in ogni momento della trasferta da Media Lab, che con video, foto e interviste ha documentato la bellissima quattro giorni. Il culmine dell’evento si è tenuto nella prestigiosa cornice di Palazzo Medici Riccardi, dove tutte le attività e i progetti condivisi sono stati condivisi e ufficialmente restituiti al vasto pubblico, alla presenza del Ministro Valditara.

“Questa esperienza d’eccellenza, ha sottolineato il Rettore Dirigente Scolastico Prof. Attilio Lieto, ribadisce l’impegno del Convitto Nazionale nel raccogliere le sfide della modernità e dell’Intelligenza Artificiale, valorizzando il talento dei propri studenti senza mai perdere l’anima antica, umana e inclusiva che lo contraddistingue da secoli”.