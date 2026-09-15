Fico ad Avellino: non solo Moscati, in agenda anche i Prius e il nodo Stadio

Roberto Fico torna ad Avellino. Nella giornata di domani, il presidente della Regione Campania, insieme all’assessore al Governo del Territorio e al Patrimonio, Vincenzo Cuomo, farà tappa a Palazzo di Città. In programma, a partire dalle ore 13.00 nella sala consiliare, la sottoscrizione dell’Accordo di Programma relativo ai fondi del PRIUS (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile). All’importante appuntamento prenderanno parte il sindaco di Avellino, Nello Pizza, l’assessore ai Fondi Regionali ed Europei, Enza Ambrosone, e il dirigente responsabile del PRIUS, Francesco Tolino. Il Programma, infatti, prevede sette interventi già ammessi a finanziamento per un valore complessivo di 13.531.163,99 euro, ai quali si aggiungono due interventi in overbooking, a valere sulla premialità prevista, per 3.382.791,00 euro. Il totale potenziale finanziabile ammonta così a 16.913.954,99 euro, una cifra strategica per il rilancio del territorio.

Oltre a questo appuntamento istituzionale e alla prevista visita nei nuovi locali del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati”, l’agenda potrebbe prevedere anche un confronto sui dossier caldi per il futuro della città: dalla piscina comunale ai finanziamenti per il Partenio-Lombardi. E proprio sul tema stadio – e in particolare sulla riapertura della Curva Nord – a margine del consiglio comunale di questa mattina, l’assessora Ambrosone ha tracciato la linea dell’amministrazione. “Il primo ad aprire questa discussione è stato lo stesso sindaco, che ha esplicitato la volontà di fare tutto il possibile per una completa fruizione dello stadio”, ha esordito l’esponente di Giunta. Tuttavia, la strategia dell’esecutivo è chiara e punta alla razionalità economica: “Un’amministrazione che con la mano destra lavora al rifacimento complessivo dello stadio, non può con la sinistra buttare soldi per interventi parziali”. Il riferimento è alla tanto discussa riapertura della Curva Nord: se l’obiettivo a medio termine è una riqualificazione totale dell’impianto, che l’amministrazione ha quantificato in poco meno di 70 milioni di euro, “chiediamo soltanto la pazienza e il tempo necessario per costruire una discussione che sia foriera della risoluzione del problema e non di provvedimenti tampone”. Pizza, ricorda l’assessora, “è anche il primo tifoso” e vuole un campo adeguato ai successi della squadra, ma la gestione di una città richiede responsabilità e visione d’insieme.

Per quanto riguarda invece la piscina comunale, arrivano notizie concrete: “Siamo un passo avanti”, ha spiegato Ambrosone. La giunta ha approvato la settimana scorsa il documento di indirizzo alla progettazione, sulla base del quale verrà richiesta alla Regione Campania il finanziamento per un intervento complessivo da 10 milioni di euro. Il progetto prevede la riqualificazione del centro natatorio, delle aree connesse e del Palazzetto dello Sport, ponendo di fatto “la prima pietra di quella che sarà la cittadella sportiva”.

Chiude il quadro la questione della viabilità, altro tema sensibile per i cittadini. “Ci siamo insediati da poco più di due mesi e abbiamo trovato un bilancio che conosciamo tutti”, ha premesso l’assessora, sottolineando come la manutenzione stradale incida pesantemente sulle casse comunali, non essendo quasi mai oggetto di finanziamenti esterni dedicati. Nonostante le difficoltà di metà anno, la programmazione futura dell’amministrazione Pizza punterà con decisione “sull’ordinario, sul decoro della città e sulla riqualificazione”, dando presto conto degli intendimenti operativi per migliorare la vivibilità urbana.