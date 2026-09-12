Fiano Festival 2026, successo per la prima serata: si prosegue oggi con il talk “Fiano sul Divano”

La prima serata del Fiano Festival 2026 ha superato ogni previsione: grande affluenza di pubblico, partecipazione attiva e un’atmosfera di autentica passione hanno animato le vie e le piazze di Aiello del Sabato, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più sentiti del territorio irpino.

Questa sera il Festival riprende alle 20.00 con “Fiano sul Divano“, il salotto talk allestito nella piazza del paese, che quest’anno affronta un tema centrale per il futuro dell’agricoltura locale.

Il valore della terra – Agricoltura, filiere e aree interne

Ne discuteranno:

• Maria Carmela Serluca , assessora all’Agricoltura della Regione Campania

• Stefano Di Marzo , commissario regionale di Cia Campania

• Veronica Barbati , presidente di Coldiretti Avellino

Le cantine protagoniste

Anche nella seconda serata le cantine del territorio accompagneranno il pubblico lungo il centro storico, con degustazioni delle loro migliori produzioni:

Agricola Bellaria, I Satoli, I Favati, Antico Castello Winery, Otto Terre / Nettare Irpino, Montevergine Maccario, Domenico Urciuoli, Villa Raiano, Giovanni Molettieri, Crypta Castagnara, de Beaumont, Vadiaperti, Nativ, Tenuta Cavalier Ferrante, Tenuta Sarno 1860.

Giro Fiano e Fiano Hour

Due i format esperienziali pensati per valorizzare il Fiano di Avellino DOCG:

• Giro Fiano : al posto delle tradizionali masterclass fisse, percorsi itineranti guidati dalla sommelier del Festival tra i vicoli del centro storico, con l’occasione di incontrare direttamente i vignaioli e ascoltare le storie delle loro cantine.

• Fiano Hour : formula aperitivo con degustazioni diffuse nei luoghi della festa, dalle 18.30 alle 21.00. Con un ticket di 10 euro si possono degustare 3 etichette differenti.

Le terrazze, tra musica, cibo, vino e drink

Anche stasera le terrazze si confermano tra i luoghi più vissuti e animati del Festival: il punto curato da We Irpinia ospiterà le etichette di Historia Antiqua e Vigna Ciampa Matteis, affiancate dalle proposte street food di Smash House Burger I resilienti e Fattore C.

Il Festival nel Festival: il food

Anche quest’anno la proposta gastronomica si conferma ampia e inclusiva, con opzioni vegetariane, senza glutine e senza lattosio, grazie ai numerosi partner presenti:

Andy Bar, Central Funghi, Da Zì N’Tonio, Factory, Felice il Re della Zeppola, L’Oro Bianco di Vincenzo Oliva, Le Carni Irpine di Mario Laurino, Maistà, ‘O Sciaraballo, Pescheria Sapori di Mare e Oltre, Porcaria – Braceria Irpina di Luigi Maretto, Reset, Shirley Café, Surgelandia on the Road, Trattoria da Concè, Coop. Agricola Fioravanti & Caciocawalter, Crepes da Cristel, Bar La Piazzetta.

La musica anima l’intero borgo

Dai vicoli alle piazze, fino alle terrazze, la musica continua a essere il filo conduttore della manifestazione. Il programma di sabato 12 settembre prevede:

• Forum dei Giovani – Fiangria Party

• Festa itinerante – Associazione Ma.Bi, musica popolare itinerante per la festa di apertura

• Piazzetta Santachiara – Dave Palumbo

• Terrazza We Irpinia – DJ Vers

• Terrazza Club – D.eMMe (out Nadamas), Vincenzo Russo, Daniele Damaso

• Vicolo Danzante – DJ Natal

• Postazione Podcast – Alta Frequenza

• Postazione artistica e personalizzazione enobag – Alberto Chvl, Black Ritual Tattoo Studio

Fiano Park

Non mancheranno la ruota panoramica e le luminarie artistiche, per un’esperienza che unisce intrattenimento e suggestione visiva in ogni angolo del paese.

Arte e artigianato locale

Spazio anche alle giovani realtà artigiane e creative del territorio, con l’esposizione di:

Simone Iannella “Simian” (illustratore), Incantesimi Lab, 22Designer, Amber Luna Design, T’Amo Crochet.

Il Fiano Festival 2026 continua a raccontare l’identità di Aiello del Sabato attraverso il vino, il cibo, la musica, l’arte e l’approfondimento, in un percorso che intreccia tradizione e contemporaneità nel cuore dell’Irpinia.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma della manifestazione, seguire i canali ufficiali del Fiano Festival.