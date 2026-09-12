Fiano Festival 2026, successo per la prima serata: si prosegue oggi con il talk “Fiano sul Divano”

La prima serata del Fiano Festival 2026 ha superato ogni previsione: grande affluenza di pubblico, partecipazione attiva e un’atmosfera di autentica passione hanno animato le vie e le piazze di Aiello del Sabato, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più sentiti del territorio irpino.
Questa sera il Festival riprende alle 20.00 con “Fiano sul Divano“, il salotto talk allestito nella piazza del paese, che quest’anno affronta un tema centrale per il futuro dell’agricoltura locale.
Il valore della terra – Agricoltura, filiere e aree interne
Ne discuteranno:
Le cantine protagoniste
Anche nella seconda serata le cantine del territorio accompagneranno il pubblico lungo il centro storico, con degustazioni delle loro migliori produzioni:
Agricola Bellaria, I Satoli, I Favati, Antico Castello Winery, Otto Terre / Nettare Irpino, Montevergine Maccario, Domenico Urciuoli, Villa Raiano, Giovanni Molettieri, Crypta Castagnara, de Beaumont, Vadiaperti, Nativ, Tenuta Cavalier Ferrante, Tenuta Sarno 1860.
Giro Fiano e Fiano Hour
Due i format esperienziali pensati per valorizzare il Fiano di Avellino DOCG:
Le terrazze, tra musica, cibo, vino e drink
Anche stasera le terrazze si confermano tra i luoghi più vissuti e animati del Festival: il punto curato da We Irpinia ospiterà le etichette di Historia Antiqua e Vigna Ciampa Matteis, affiancate dalle proposte street food di Smash House Burger I resilienti e Fattore C.
Il Festival nel Festival: il food
Anche quest’anno la proposta gastronomica si conferma ampia e inclusiva, con opzioni vegetariane, senza glutine e senza lattosio, grazie ai numerosi partner presenti:
Andy Bar, Central Funghi, Da Zì N’Tonio, Factory, Felice il Re della Zeppola, L’Oro Bianco di Vincenzo Oliva, Le Carni Irpine di Mario Laurino, Maistà, ‘O Sciaraballo, Pescheria Sapori di Mare e Oltre, Porcaria – Braceria Irpina di Luigi Maretto, Reset, Shirley Café, Surgelandia on the Road, Trattoria da Concè, Coop. Agricola Fioravanti & Caciocawalter, Crepes da Cristel, Bar La Piazzetta.
La musica anima l’intero borgo
Dai vicoli alle piazze, fino alle terrazze, la musica continua a essere il filo conduttore della manifestazione. Il programma di sabato 12 settembre prevede:
Fiano Park
Non mancheranno la ruota panoramica e le luminarie artistiche, per un’esperienza che unisce intrattenimento e suggestione visiva in ogni angolo del paese.
Arte e artigianato locale
Spazio anche alle giovani realtà artigiane e creative del territorio, con l’esposizione di:
Simone Iannella “Simian” (illustratore), Incantesimi Lab, 22Designer, Amber Luna Design, T’Amo Crochet.
Il Fiano Festival 2026 continua a raccontare l’identità di Aiello del Sabato attraverso il vino, il cibo, la musica, l’arte e l’approfondimento, in un percorso che intreccia tradizione e contemporaneità nel cuore dell’Irpinia.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma della manifestazione, seguire i canali ufficiali del Fiano Festival.