VALLO LAURO- BAIANESE- Avvicendamento alla guida della Tenenza delle Fiamme Gialle di Baiano. Da questa mattina affidata al luogotenente cariche speciali Guglielmo Grasso, fino ad oggi alla guida del Nucleo Mobile della Tenenza. Un passaggio che segue al nuovo incarico per il luogotenente Senatore. Grasso, con una lunga carriera nelle Fiamme Gialle, e’ il primo comandante della Tenenza di Baiano, originario del Vallo di Lauro, di Quindici, nello specifico. Al comandante infatti sono giunte le congratulazioni da parte dell’amministrazione comunale di Quindici, a partire dal sindaco Alessandro Siniscalchi, che ha sottolineato come si tratti di “un traguardo che premia una carriera costruita con dedizione, rigore e profondo senso del dovere, valori che fanno onore non solo a lui e alla sua famiglia, ma all’intera comunità di Quindici, orgogliosa di annoverarlo tra i propri concittadini.A Guglielmo Grasso vanno le più sincere felicitazioni dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, insieme all’augurio di un percorso professionale sempre ricco di soddisfazioni al servizio delle istituzioni e della legalità”. Congratulazioni per il nuovo incarico anche da parte del Comune di Lauro.