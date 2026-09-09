“Festone” di Quindici, si rinsalda il legame con Amalfi nella processione di Maria Ss Delle Grazie

QUINDICI- Un otto settembre che per Quindici e’ da sempre un giorno speciale, quello con un amore millenario per la sua “Mamma celeste”, Maria Santissima Delle Grazie e la processione, che sfidando anche il caldo record del cambiamento climatico, resiste e viene svolta di mattina. Una lunga fila di uomini e donne con i ceri (per chiedere o per chi ha ricevuto una “benedizione” dalla madre celeste), la statua che e’ simile a quella, giunta secondo una storia (ricordata anche attraverso un fumetto realizzato dall’azione Cattolica) l’arrivo della Madonna Nera acquistata da tre mercanti quinidicesi all’estero e quell’ora, ex voto raccolto negli anni. Questa edizione 2026 del “festone”, così viene chiamata la celebrazione nel comune del Vallo di Lauro, oltre ai momenti clou della tradizione, l’uscita dalla Chiesa madre della statua e il passaggio nei quartieri che ancora portano il segno della terribile frana del maggio del 1998 e l’ omaggio ai defunti davanti al Cimitero, ha visto rinsaldare anche un legame secolare con un’altra città campana e una tradizione che ogni anno porta decine di fedeli quindicesi raggiungere Amalfi per collare San Andrea. Una partecipazione voluta dal Comitato presieduto dall’avvocato Paolino Bonavita Una delegazione di collatori dalla cittadina della Costiera, insieme a Don Antonio Porpora, hanno raggiunto il comune irpino per partecipare alla processione. Una novità, come il ritorno anche dell’amministrazione comunale, quella guidata dall’avvocato Alessandro Siniscalchi, che ha invitato altri sindaci del Vallo di Lauro e dell’hinterland a partecipare in fascia tricolore alla processione. Il sindaco di Contrada Pasquale De Santis ha infatti raccontato una giornata di “fede e suggestione per una festa in onore della Vergine delle Grazie , unica nel suo genere, tramandata nei secoli con immutata devozione dai Quindicesi e dai numerosissimi fedeli.La Madonna è completamente rivestita d’oro con monili e pietre preziose, tutti ex voto dei fedeli, a testimonianza delle numerose Grazie ricevute e della fede immutabile per il culto mariano. Graditissimo l’invito del neoeletto Sindaco Avv. Alessandro Siniscalchi, che ha rappresentato per me l’occasione di rincontrare vecchi e mai dimenticati amici.W sempre S.Maria delle Grazie”. Come sempre, la foto simbolo della processione (la prima nella galleria fotografica) e’ quella realizzata dal fotografo Francesco Caliendo durante il passaggio della statua da Piazza Municipio a Via Forno. Questa sera ci sara’ una veglia mariana, organizzata dall’ Azione Cattolica. Nel corso della funzione religiosa prima della processione, Don Vito Cucca ha anche annunciato che ad ottobre lascerà la guida della parrocchia di Quindici per quella di San Gennaro Vesuviano.