“Festone” di Grottaminarda, la lettera di ringraziamento del sindaco Spera al Comitato

GROTTAMINARDA- Probabilmente la migliore edizione di sempre, impossibile calcolare le presenze, soprattutto di giovani, nella cinque giorni di Festone a Grottaminarda. I grandi nomi saliti sul palco quali Clementino, Fargetta, Le-One, e poi la Cena sotto le Arcate, i concerti bandistici, il luna park, lo street-food e naturalmente i riti religiosi, tutto ha contribuito ad attrarre migliaia di persone e a rendere grandiosa l’intera iniziativa.

Entusiata il Sindaco che con l’intera Amministrazione ha scritto una lettera di encomio e di nuovi propositi al Comitato Festone. «I ringraziamenti da fare sono tanti – precisa Marcantonio Spera – e non sono stucchevoli quando sono sinceri. Innanzitutto vanno ringraziati i cittadini per aver partecipato con entusiasmo ed educazione, gli esercenti e i ristoratori per aver accolto al meglio. Poi vanno ringraziate le forze dell’ordine e di soccorso pubblico: la nostra Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Grottaminarda, la Pubblica Assistenza Grottaminarda, la Safety e la Security, tutti hanno contribuito a mantenere ordine e sicurezza e non era facile visti i flussi di persone giunte nel nostro Comune.

Un grande grazie al nuovo Prefetto Franca Fico che ci ha convocati e ci ha dato fiducia, non era scontato. Un grazie all’Air che ci ha messo a disposizione gratuitamente il parcheggio dell’Autostazione. Un grande grazie a tutta la squadra comunale, Amministratori, Ufficio tecnico e gruppo Manutenzione. Ovviamente il grazie più grande va al Comitato Festone, ma per questi ringraziamenti vi rimandiamo alla lettera che abbiamo voluto dedicare a questi ragazzi instancabili e carichi di entusismo».

Ecco la lettera: «Cari Concittadini, caro Don Rosario Paoletti, caro Comitato Festone,

rivolgiamo a voi questa lettera di ringraziamenti e di testimonianza ufficiale per quanto avete saputo esprimere e rappresentare in questi giorni meravigliosi per tutta Grottaminarda, valga questa lettera anche quale invito alla riflessione per il futuro impegno di collaborazione per il nostro amato Festone e per la nostra amata Comunità.

Questa Amministrazione ha condiviso con voi, anche se con ruoli e funzioni diverse, questa 135ª edizione, con lo stesso entusiasmo, la stessa passione e la stessa ansia vostre, protesi nel fare, con fede cristiana ed impegno civile. Oggi possiamo affermare che è stato un grandissimo Festone in una grandissima Grottaminarda. Entusiasmanti tutti gli eventi, grandiose le rappresentazioni, grande la partecipazione. Dalla sera della “Cena sotto le arcate” in poi è stato un tripudio di successi, una cascata di emozioni per grandi e bambini, un abbraccio collettivo nel segno della comunione sociale senza precedenti.

Per questo sentiamo il dovere di ringraziarvi con questo tributo che dovrà servire anche a dare più forza a voi e a noi quale suggello per un futuro percorso di crescita ulteriore, insieme, come una grande famiglia. Proprio così, proprio per questo, e senza troppi giri di parole, ribadiamo con grande consapevolezza che per poter continuare insieme a promuovere, magnificare e scrivere la storia di questo evento, urge istituire una “Fondazione Festone di Grottaminarda”, per ricostruirne e definirne la storia, documentarla, celebrarla e re-immaginarla. Compito ambizioso ma raggiungibile di sistematizzazione di tutti i processi culturali, economici e sociali per un rilancio globale in una dimensione sempre più ampia. Una Fondazione quale volano strategico per proiettare il nostro paese verso un grande sviluppo, che dovrà avere una sede istituzionale consona, degna del valore che dovrà custodire e dei custodi stessi. Pertanto valgano questi nostri sentiti e sinceri ringraziamenti ai cittadini tutti, ma soprattutto a voi del Comitato che in questi quattro anni post Covid con dedizione, spirito di sacrificio, passione e spesso anche con qualche dispiacere siete andati avanti. Possiate voi senza esitazione, promuovere questi processi e condurli velocemente partendo da una tavola rotonda con quanti vorranno collaborare per questo prezioso proggetto.

Sempre al Comitato ribadiamo il grande plauso per questa ultima trascorsa edizione, per aver saputo interpretare con successo il proprio compito, prefigurando in anticipo questo cambiamento epocale in corso, con lungimiranza, con audacia e coraggio. L’aver preconizzato il necessario cambiamento ed iniziato, pian piano, con oculatezza e sapienza, è stata prova di grande maturità. Per tutto ciò a questi giovani ad altri che si aggiungeranno, il compito di completare l’opera, accompagnando i processi di trasformazione geografica, strutturale, culturale e ambientale in atto per una “Grottaminarda Città” che si candida a guidare la rinascita delle aree interne.

A loro il compito di innovare, mantenendo le tradizioni, di osare talvolta, di contagiare tutti con il loro entusiasmo.

“È stato bellissimo” (cit. murale dedicato ad Augusto Daolio) per noi quest’anno osservare la moltitudine di giovani che hanno gremito il paese ed “è stato bellissimo” vivere con loro come in una grande famiglia e gioire con loro e per loro in ogni momento..”È stato bellissimo” ammirare una giovanissima artista di Grottaminarda sul palco prima di Clementino che, davanti ad una platea festante, si è espressa con eleganza, bellezza e capacità musicali, Nori (Eleonora Minichiello) sicuramente farà tanta strada; e poi i giovani cantanti e musicisti dell’Accademia Heart sul palco prima di Le-One (Vittorio Iorio, Leopoldo Del Sorbo, Christian Lanzieri, Tommaso Falcucci, Gerardo Rossetti, Letizia Rossetti, Raffaele Ianniciello, Emanuela Sicuriello, Antonio Pascal Angrisano, Francesca Barrasso, Jonatas Di Sabato, Manuel Angrisano, Miriam Angrisano, Giada Ciarcia, Giulia Sica, Angelo Iantosca, Emanuela Bisanti, Michele Ferrante, Rosy Sartorio); così come “è stato bellissimo” ammirare in Piazza Vittoria le opere di 65 giovani talenti grottesi che hanno gridato al mondo che l’arte, la bellezza, la cultura, possono cambiare la società. Nell’era dell’effimera intelligenza artificiale, noi ci affidiamo e confidiamo nei giovani, nella passione e nella fede..Grazie ancora, ad maiora semper a tutti. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale».