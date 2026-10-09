Festa di nuovo all’attacco: “Amministrazione tetra e Piano di Zona senza presidente”

Duro attacco dell’opposizione all’amministrazione guidata dal sindaco Nello Pizza. Gianluca Festa, ex primo cittadino e attuale consigliere di minoranza, ha tracciato un bilancio impietoso dei primi cento giorni di governo cittadino, partendo da quella che definisce una grave emergenza sociale: il Piano di Zona. “Da oltre cento giorni è senza presidente”, denuncia Festa, attribuendo il lungo stallo alle divisioni interne della maggioranza del “Campo Largo”, impegnata a spartirsi le poltrone. Si è rischiato, sottolinea l’ex sindaco, di perdere un finanziamento da 500 mila euro, proprio nel momento in cui il bisogno di servizi sociali per i cittadini è in forte crescita. “Mentre i cittadini attendono risposte, loro continuano a litigare”, tuona Festa, che contesta anche l’abitudine della maggioranza di inaugurare opere realizzate da altri spacciandole per propri risultati.

Il giudizio sull’attuale Giunta è senza appello. “Un’amministrazione tetra, cupa, triste e senza luce. Mancano un’idea, un progetto e un programma di sviluppo”, afferma l’esponente di minoranza. Nel mirino finiscono anche i fondi PRIUS, che Festa smonta definendoli “semplicemente confermati” dalla precedente gestione commissariale, negando qualsiasi merito all’attuale amministrazione. “Non sanno chi debba decidere e ogni volta che si incontrano finiscono per litigare”, aggiunge.

Pesanti critiche vengono rivolte anche alla gestione dello Stadio Partenio-Lombardi e della partecipata ACS. Sullo stadio, Festa evidenzia la mancanza di nuove risorse economiche e i messaggi contraddittori inviati al presidente del club, D’Agostino. Su ACS, l’accusa è durissima: “Avevano annunciato di averla salvata, ma poi si scopre che si vorrebbero licenziare alcune unità per assumerne altre con un contratto diverso. Una manovra degna del migliore Houdini: i dipendenti scompaiono da una parte e ricompaiono dall’altra”, avverte Festa.

Il quadro tracciato dall’opposizione si completa con la denuncia di un’estate disastrosa per il commercio locale, descritta come una delle peggiori degli ultimi decenni, con numerose attività costrette a chiudere. Sul fronte delle opere pubbliche, Festa rivendica il lavoro svolto dalla sua amministrazione, citando la prossima consegna di alloggi comunali e il completamento della Dogana, a fronte di una città le cui strade sono ancora piene di buche.

La conclusione è un annuncio di opposizione frontale e intransigente: “Al di là della nostra posizione in Consiglio comunale, non consentiremo che Avellino venga gettata nell’oscurità. Amiamo troppo la nostra città e impediremo a questa maggioranza di portarla al fallimento, condannandola alla tristezza e all’oblio”.