Festa dell’Unità a Portici, Gubitosa (M5S): «Ora il tavolo sul programma con il campo progressista, poi le primarie»

PORTICI – Concluso il percorso programmatico del Movimento 5 Stelle, adesso il tavolo con le altre forze del campo progressista per definire una piattaforma comune. Poi le primarie per scegliere il leader della coalizione, garantendo la più ampia partecipazione democratica. È il percorso delineato da Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del M5S, intervenuto ieri sera, venerdì 25 settembre, a Villa Mascolo, nell’ambito della Festa regionale dell’Unità del PD campano.

Nel corso del dibattito, Gubitosa ha ricordato che il Movimento ha definito le proprie proposte attraverso un percorso che ha coinvolto 17mila cittadini. Un lavoro sviluppato nell’ambito di NOVA, raccogliendo i contributi di iscritti e non iscritti, che costituisce il punto di partenza del M5S per il confronto con gli alleati. Tra le proposte emerse, il vicepresidente del Movimento si è soffermato su due misure che, ha spiegato, lo hanno colpito particolarmente: gli interventi sulle liste d’attesa nella sanità pubblica e le tutele per i lavoratori autonomi. La prima prevede un fondo nazionale finanziato dalla sanità privata e destinato a ridurre le liste d’attesa nel servizio pubblico. Una misura che punta ad assicurare ai cittadini tempi più rapidi per visite, esami e interventi, affiancando al finanziamento un coordinamento nazionale e interventi sull’organizzazione dei servizi.

La seconda riguarda le tutele economiche in caso di malattia e maternità per chi lavora in proprio, compresi artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Il principio richiamato da Gubitosa è che anche i lavoratori autonomi hanno il diritto di ammalarsi e devono poter contare su sostegni adeguati nei periodi in cui non possono svolgere la propria attività.

Sul piano politico, il passaggio successivo è dunque il confronto sul programma al tavolo del campo progressista, con il Partito Democratico e le altre forze della coalizione. Prima la definizione dei contenuti condivisi, quindi la scelta della leadership attraverso le primarie. Su quest’ultimo punto, Gubitosa ha sottolineato l’importanza di modalità che consentano la più ampia partecipazione democratica.

L’intervento si è inserito nello spazio dedicato al dialogo tra le forze progressiste all’interno della Festa regionale dell’Unità, in programma dal 24 al 26 settembre. Tra gli ospiti annunciati della tre giorni figurano anche Maria Elena Boschi, Igor Taruffi, Claudia Braga. La manifestazione, aperta dal segretario regionale del PD Campania Piero De Luca, si conclude oggi, sabato 26 settembre, con la partecipazione di Roberto Fico e l’intervento della segretaria nazionale Elly Schlein.