Festa dell’Unità a Portici, Gubitosa alla tre giorni del Pd Campano

Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, sarà tra gli ospiti della Festa regionale dell’Unità del Partito Democratico della Campania, in programma da giovedì 24 a sabato 26 settembre a Villa Mascolo, a Portici.

La presenza di Gubitosa si inserisce nello spazio riservato al confronto tra il PD e le altre forze del campo progressista. Insieme al vicepresidente del Movimento 5 Stelle interverranno, tra gli altri, Maria Elena Boschi, Giuseppe De Cristofaro e Vincenzo Maraio.

La tre giorni si aprirà giovedì 24 settembre alle ore 17 con la relazione del segretario regionale del PD Campania, Piero De Luca. Seguiranno i saluti della presidente regionale del partito Teresa Armato, del sindaco di Portici e dei segretari provinciali Filomena Marcantonio, Marco Alaia, Stefano Lombardi, Francesco Dinacci e Giovanni Coscia.

Il programma prevede incontri e dibattiti con dirigenti nazionali del Partito Democratico, amministratori e rappresentanti delle istituzioni campane. Sono annunciati, tra gli altri, Stefano Bonaccini, Chiara Braga, Igor Taruffi, Alessandro Alfieri, Vincenzo Amendola, Stefano Graziano, Lorenzo Guerini, Beatrice Lorenzin, Matteo Orfini, Toni Ricciardi, Lello Topo, Arturo Scotto, Marco Sarracino, Roberto Speranza e Valeria Valente.

Previsti anche gli interventi del vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, di consiglieri e assessori regionali, oltre ai saluti del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Roberto Fico. In programma anche l’intervento del sindaco di Avellino Nello Pizza (venerdì 25 settembre).

Lavoro, sanità, politiche sociali, sviluppo del Mezzogiorno, sicurezza e scenari internazionali saranno alcuni dei temi al centro dei dibattiti. Sul piano politico, l’appuntamento offrirà un nuovo terreno di confronto tra le forze progressiste sulla costruzione di un’alternativa di governo al centrodestra.

La Festa si concluderà sabato 26 settembre con l’intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.