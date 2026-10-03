Festa dell’Unità Pd, domani Piero De Luca ad Avellino per la chiusura

Domani, domenica 4 ottobre, l’on. Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania, interverrà alla giornata conclusiva della Festa provinciale dell’Unità di Avellino, in programma a Villa Amendola, in via dei Due Principati n. 202.
Alle ore 11.30 il deputato Dem parteciperà all’incontro “È il tempo dell’alternativa”, insieme a Maurizio Petracca, Stefano Graziano, Toni Ricciardi e Simona Bonafè. Il confronto sarà coordinato da Angelo Agrippa, caporedattore del Corriere del Mezzogiorno.