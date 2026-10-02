Festa de L’Unità, al via il weekend del PD: due giorni di confronto sul futuro dell’Irpinia

Due giornate di confronto politico, partecipazione e approfondimento sui temi che riguardano il futuro dell’Irpinia, della Campania e del Paese. Inizia domani, sabato 3 ottobre per chiudersi domenica 4 ottobre, a Villa Amendola, in via dei Due Principati 202 ad Avellino, la Festa de L’Unità provinciale di Avellino, promossa dal Partito Democratico. Torna il WEDemocratico, il week end di incontri promosso dalla federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino.

Un programma articolato che mette insieme rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, parlamentari, amministratori, dirigenti del Partito Democratico, esponenti delle forze politiche del campo progressista, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, del mondo produttivo e delle associazioni.

Al centro delle due giornate le aree interne, il ruolo degli enti locali, lo sviluppo economico e il lavoro, la costruzione di una strategia per l’Irpinia, il futuro della città di Avellino, i diritti e la partecipazione.

«La Festa de L’Unità provinciale vuole essere prima di tutto un luogo aperto di confronto e partecipazione, nel quale discutere delle questioni concrete che riguardano le nostre comunità e costruire una proposta politica che parta dai territori. Due giorni nei quali Avellino e l’Irpinia saranno al centro di una discussione che guarda alla Campania e al Paese, mettendo insieme amministratori, istituzioni, forze sociali, mondo produttivo e cittadini», sottolinea Marco Santo Alaia, segretario del Partito Democratico della provincia di Avellino.

La Festa de L’Unità prenderà il via domani, sabato, 3 ottobre, alle 10.30 con l’apertura coordinata da Luigi D’Angelis, capogruppo PD al Consiglio provinciale di Avellino. Dopo i saluti del sindaco di Avellino Nello Pizza e della presidente provinciale del PD Carmen Pellino, interverranno Marco Santo Alaia, segretario provinciale del PD di Avellino, e Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico.

Alle 11.00 spazio a “Il PD dei territori. Amministrare, partecipare, costruire comunità”. Introduce Gerardo Capodilupo, componente dell’Assemblea provinciale PD; coordina Pellegrino Palmieri, componente della direzione provinciale. Intervengono Gabriele Uva, componente direzione nazionale Pd, Felice Argenio, segretario del circolo di Serino; Angelo Cianciulli, segretario del circolo di Calabritto; Gerardo Malavena, segretario del circolo di Atripalda; Piera Farese, segretaria del circolo di Lioni, Sara Iannaccone, consigliera comunale di Avellino; Sebastiano Gaeta, sindaco di Aiello del Sabato; Marcantonio Spera, vicepresidente della Provincia di Avellino, e Vincenzo De Luca, presidente dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.

Alle 12.00 uno degli appuntamenti centrali della Festa: “Il mare bagna l’Irpinia? La Campania delle aree interne”, con l’intervento (da remoto) di Roberto Fico, presidente della Regione Campania. Un confronto dedicato al rapporto tra la nuova programmazione regionale e i territori interni, partendo dall’Irpinia e dalla necessità di costruire una Campania capace di tenere insieme le diverse realtà territoriali.

Alle 12.30 si parlerà di “Irpinia, destinazione futuro: territorio, cultura, eccellenze”. Coordina Luca Cipriano, assessore del Comune di Avellino. Intervengono Francesco Celli di Info Irpinia, Veronica Barbati, presidente Coldiretti Avellino, Teresa Bruno, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, Umberto Iovino, consigliere provinciale, e Francesca Amirante, vicepresidente della Commissione Istruzione, Cultura, Ricerca scientifica e Politiche sociali della Regione Campania.

I lavori riprenderanno alle 16.00 con “Avellino, la città che vogliamo. Centro, quartieri, comunità”. Coordina Nando Romano, capogruppo PD al Consiglio Comunale di Avellino. Introduce Antonio Gengaro, direzione provinciale Pd. Al confronto partecipano i consiglieri comunali Gennaro Cesa, Barbara Gaita, Marietta Giordano, Nicole Mazzeo, Modestino Verrengia e gli assessori comunaliEttore Iacovacci e Rosalia Iandiorio.

Alle 17.00 il confronto “Il laboratorio Avellino. Dalla coalizione al governo della città”, coordinato da Adriana Guerriero, componente dell’Assemblea provinciale PD. Introduce Rosa D’Amelio, presidente Commissione Garanzia del PD Campania. Intervengono Raffaele Cipriano per Noi di Centro, Giuseppe Vetrano per il PSI, Luigi Tuccia per i Verdi, Roberto Montefusco per Sinistra Italiana, Beniamino Palmieri per Italia Viva, Maura Sarno per il Movimento 5 Stelle e Marco Santo Alaia per il Partito Democratico. Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Avellino Nello Pizza.

Alle 18.00 il tema delle aree interne assumerà una dimensione europea con “Aree interne. Una sfida europea”. Coordina Caterina Lengua, componente della direzione regionale PD. Intervengono Attilio Galgano, sindaco di Calitri; Nunziante Picariello, sindaco di Capriglia Irpina; Annamaria Oliviero, sindaco di Torrioni, Giovanni Maria Chieffo, presidente del GAL Irpinia, Rosanna Repole, presidente della Città dell’Alta Irpinia, Nicola Giordano, presidente del consiglio comunale di Avellino, Franco Picarone, vicepresidente Commissione Agricoltura Regione Campania. Conclude l’europarlamentare Lello Topo.

La prima giornata si chiuderà alle 19.00 con “Un’Irpinia che cresce: lavoro, competitività e nuove strategie di sviluppo”. Coordinano Enza Ambrosone, assessore del Comune di Avellino, e Raffaello De Stefano, componente direzione regionale Pd Campania. Intervengono Fernando Vecchione della CISL Irpinia-Sannio, Luigi Simeone della UIL Avellino, Italia D’Acierno della CGIL Avellino, Pasquale Pisano, presidente ASI Avellino, Silvio Sarno, presidente ANCE Avellino, Angelo Petitto, presidente Confindustria Avellino, Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale della Campania. Conclude Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania.

La seconda giornata, quella di domenica, 4 ottobre, si aprirà alle 10.30 con “Donne, diritti, futuro”. Coordina Elvira Matarazzo, assessore del Comune di Avellino. Intervengono le dirigenti dem Rosa Caserta e Ida Grella, Domenica Marianna Lomazzo, consigliera di parità Regione Campania; Bruna Fiola, presidente della Commissione Istruzione, Cultura, Ricerca scientifica e Politiche sociali della Regione Campania, e Loredana Raia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania.

Alle 11.30 la Festa si concluderà con l’appuntamento politico “È il tempo dell’alternativa”. Dopo i saluti del segretario provinciale Marco Santo Alaia, interverranno Maurizio Petracca, capogruppo PD in Consiglio Regionale della Campania; i deputati Stefano Graziano, Toni Ricciardi e Simona Bonafè; Piero De Luca, deputato e segretario regionale del PD Campania. A coordinare il confronto sarà Angelo Agrippa, caporedattore del Corriere del Mezzogiorno.