Festa condannato per diffamazione, Petecca pronto a cancellare i 12mila euro mai pagati, ma a una condizione

AVELLINO- “All’ex sindaco Festa, che mai si è degnato di chiedere scusa a me e agli architetti irpini, vorrei dire che se lo facesse oggi chiedendo pubblicamente scusa, sulla stessa pagina personale Facebook, al sottoscritto, agli architetti italiani e ai cittadini di Avellino per gli anni che ha fatto perdere per la riapertura dell’Ex Dogana, potrei perdonargli il risarcimento economico di 12.000 euro della condanna di primo grado, tra l’altro mai onorato”. Il giorno dopo la sentenza dei giudici della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna al risarcimento di 12mila euro che l’ex sindaco Gianluca Festa dovra’ corrispondergli per averlo diffamato, l’architetto Erminio Petecca scrive cosi all’ex primo cittadino di Avellino, aggiungendo una clausola: “Ovviamente il tutto accompagnato da un ritiro a medio o lungo termine dai riflettori, per fare ammenda agli occhi dell’opinione pubblica”. Difficile pensare che sia possibile una opzione del genere. Intanto però anche in secondo grado le parole della diretta dell’allora sindaco Festa nel corso di una diretta social sono state ritenute diffamatorie. Scrive l’architetto Petecca: “Ieri l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa è stato condannato anche dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.5842/2026 per diffamazione nei miei confronti, all’epoca dei fatti presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Avellino. Una sentenza modello che dimostra quanto può essere complesso l’uso indiscriminato dei social network, se utilizzati con la logica di essere davanti al bar. La sentenza ha condannato soprattutto l’arroganza di chi, ritenendosi padrone assoluto del territorio, pensava di poter fare tutto quello che riteneva di voler fare, fino a diffamare chi gli ha posto qualche ostacolo alla legalità del percorso intrapreso”. Una battaglia per difendere un principio di legalità e soprattutto l’onore dell’Ordine degli Architetti: “All’epoca dei fatti ero rappresentante di una categoria professionale- ha scritto Petecca- quella degli architetti irpini, e l’ostacolo che posi all’ex sindaco era che non poteva affidare un incarico sopra soglia senza l’espletamento di una gara di evidenza pubblica, sarebbe stato un atto in violazione del Codice dei contratti pubblici. Da qui le ingiurie e la diffamazione sulla sua pagina Facebook”