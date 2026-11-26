«Avellino come Gotham City». È con un paragone che richiama il mondo di Batman che Gianluca Festa torna all’attacco dell’amministrazione comunale guidata da Nello Pizza. L’ex sindaco, oggi alla guida dell’opposizione, affida ai propri canali social un video nel quale solleva interrogativi sulla procedura per l’organizzazione delle manifestazioni natalizie in città.

A fare da protagonista, oltre alle accuse politiche, c’è un babà. Festa si presenta davanti alla telecamera proprio con il dolce tipico della tradizione napoletana, utilizzandolo come metafora per descrivere quella che ritiene una vicenda poco chiara. «Dalle nostre parti evoca anche un altro significato», esordisce, prima di ricostruire la cronologia dei fatti.

Secondo quanto riferito dall’ex primo cittadino, due giorni prima della pubblicazione del suo video la giunta Pizza avrebbe deliberato il programma delle iniziative natalizie. Tuttavia, sostiene Festa, già due settimane prima alcune attività commerciali di Avellino avrebbero ricevuto un volantino contenente una proposta per la manifestazione.

Nel materiale, sempre secondo la ricostruzione dell’ex sindaco, sarebbero stati già indicati diversi elementi del programma: un grande albero al centro della piazza, dieci alberelli distribuiti nell’area, installazioni luminose e videomapping sugli edifici.

Il punto sollevato da Festa riguarda soprattutto i tempi. Nel volantino, a suo dire, sarebbe stata già proposta agli esercenti la possibilità di noleggiare le casette natalizie al costo di 2.500 euro, nonostante la procedura per l’affidamento dell’organizzazione non fosse ancora stata espletata.

«C’è qualcuno che due settimane fa era non solo a conoscenza del programma, ma addirittura era anche già sicuro di vincere una gara che non si è ancora conclusa», afferma nel filmato. Un passaggio attraverso il quale l’ex sindaco mette in discussione la trasparenza dell’intera vicenda e chiede chiarimenti all’amministrazione.

Non manca l’affondo politico nei confronti della maggioranza e delle forze di sinistra. Festa parla di «moralisti a convenienza», accusando chi in passato lo avrebbe criticato di mantenere oggi il silenzio sulla vicenda per preservare, a suo dire, qualche posizione all’interno degli equilibri politici cittadini.

Da qui il ritorno alla metafora iniziale di Gotham City e del babà: «Volevano realizzare Gotham City, una città in cui si producesse una quantità enorme di babà», ironizza l’ex primo cittadino.

La richiesta rivolta direttamente all’amministrazione Pizza è quella di fermare e annullare la procedura prima che sulla vicenda possano intervenire gli organi inquirenti. «C’è grande puzza di bruciato. C’è un grande alone di dubbi, di ombre che si è addensato su questa manifestazione di interessi. Evitiamo che Avellino diventi Gotham City», conclude Festa.