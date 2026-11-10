Fermati due cittadini rumeni con pregiudizi di polizia e allontanati da Avellino con Fogli di Via Obbligatori

Il Questore della Provincia di Avellino ha emesso nei confronti di un 21enne e di una 33enne, entrambi di nazionalità rumena, gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, altrettanti Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Avellino per la durata di anni 3. I due cittadini rumeni, nella serata di ieri, mentre si aggiravano in Avellino a bordo di un’autovettura, venivano fermati e controllati dai poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Avellino. Gli stessi, non avendo fornito giustificati motivi della loro presenza in città, venivano allontanati con provvedimento questorile, in quanto ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica; l’autovettura su cui viaggiavano veniva sottoposta a sequestro.