Femminicidi, CISL Irpinia-Sannio: “La nostra provincia non è immune dalla violenza”

“Le vittime di femminicidio, delle ultime settimane sono una drammatica sequenza

di vite spezzate per mano di chi diceva loro di amarle. Anche la nostra provincia non è immune da questi episodi, il 5 settembre scorso a Calitri, una ragazza di 28 anni è stata colpita a martellate in testa dall’ex compagno, il quale dopo essersi dato alla fuga è stato fermato dai Carabinieri. Questo fenomeno sociale negli ultimi mesi sta aumentando in maniera orribile, e il rischio è la normalizzazione delle notizie che vengono diffuse dai mezzi di comunicazione. Favorire l’inserimento lavorativo e il mantenimento del lavoro diviene fondamentale per arginare il fenomeno. A confermare la stretta spirale fra violenza e dipendenza economica c’è anche la fotografia proposta dall’ultimo report disponibile di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza: solo il 36% delle donne che si rivolge ad un centro antiviolenza può contare su un reddito sicuro e del restante 64%, purtroppo, circa la metà è a reddito zero. La Cisl IrpiniaSannio, da tre anni ha avviato sul territorio uno sportello di primo livello, dove le donne possono ricevere tutte le informazioni utili per chiedere aiuto ai CAV del territorio al fine di fuoriuscire dalle dinamiche di violenza di genere. Lo sportello, supporta anche le lavoratrici ed i lavoratori, contro la violenza nei

luoghi di lavoro. Se il lavoro occupa una parte così importante delle nostre vite, allora

deve diventare uno dei luoghi da cui ripartire per prevenire la violenza e costruire

relazioni giuste. Attraverso la Contrattazione, la Cisl IrpiniaSannio rappresenta e tutela le lavoratrici e i lavoratori laddove il lavoro, diventa uno degli strumenti essenziali ma non il

solo per combattere il fenomeno, per questo è importante che le istituzioni e le parti

sociali tutte continuino a lavorare sempre più convinte in questa direzione. Lo Sportello Antiviolenza Cisl IrpiniaSannio è aperto tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 ed è attivo il numero WhatsApp 3496026326 H24 per fissare un appuntamento. Si raccomanda in caso di pericolo di contattare il Numero Unico Europeo di Emergenza 112”. Queste le parole di Daniela Cucciniello del Coordinamento Donne Cisl Irpinia-Sannio.