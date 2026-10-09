Fatture di società “cartiere”, ma forniture reali e pagate: assolto imprenditore

AVELLINO – Il Tribunale monocratico di Avellino ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” un noto imprenditore avellinese, specializzato nell’installazione di impianti fotovoltaici. Era imputato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La sentenza è stata pronunciata il 5 ottobre e depositata il 9 ottobre 2026, dopo che il Pubblico Ministero aveva chiesto due anni di reclusione.La contestazione riguardava le dichiarazioni IVA del 2021 di due società amministrate dall’imprenditore. Secondo la Procura vi erano state indicate cinque fatture, per circa 100.000 euro di imponibile, emesse da due fornitrici che la Guardia di Finanza aveva ritenuto inesistenti. Gli accertamenti nascevano da un procedimento della Procura di Salerno su un più ampio sistema di frodi “carosello” nel commercio di rame.

Ascoltato dalla difesa, il luogotenente che aveva condotto le verifiche ha dovuto ammettere che le forniture c’erano state e che erano state pagate con bonifici tracciati. Ha confermato anche che l’IVA era stata versata e che i controlli si erano svolti sulla contabilità, senza verificare l’effettività delle consegne. A riprova di ciò, la difesa ha prodotto fatture, ricevute dei bonifici, moduli di ricevimento merci, fotografie dei materiali in cantiere ed estratti conto. Le fatture, dunque, non riguardavano operazioni mai avvenute: erano semmai “soggettivamente” inesistenti, cioè relative a forniture reali ma emesse da società che non le avevano eseguite. Per questo tipo di reato, tuttavia, non basta provare che il fornitore fosse una cartiera ma occorre dimostrare che chi ha usato la fattura ne fosse a conoscenza. Il Tribunale ha osservato che su questo punto mancava qualsiasi elemento di prova ed ha ritenuto “ragionevole” il dubbio che l’imprenditore non avesse contezza dell’inesistenza delle fornitrici né perseguisse lo scopo evasivo richiesto dalla norma, richiamando la giurisprudenza della Cassazione sul dolo di questo reato..Hanno pesato le deposizioni dei tre testimoni della difesa: un responsabile di cantiere, il magazziniere e la responsabile amministrativa. Costoro hanno escluso rapporti con le fornitrici diversi da quelli telefonici e cartolari, hanno spiegato che i contatti erano stati sviluppati attraverso un imprenditore locale del settore del rame, conosciuto in occasione di un precedente lavoro, e che prima di iniziare il rapporto commerciale erano state fatte tutte le visure patrimoniali e camerali necessarie ad accertare l’esistenza e l’affidabilità commerciale delle società fornitrici. Il giudice ha ritenuto che il solo fatto che queste ultime fossero risultate cartiere all’esito di un accertamento della Guardia di Finanza non bastasse a superare la buona fede dell’imprenditore imputato che, pertanto, ha assolto ai sensi dell’art. 530, secondo comma, c.p.p.L’imprenditore è stato difeso dall’avvocato Fernando Taccone, che ha evidenziato, appunto, l’esistenza delle operazioni commerciali sotto il profilo oggettivo e che, comunque, l’imputato non poteva sapere né sospettare della reale natura di società cartiere delle fornitrici.