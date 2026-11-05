Famiglia omogenitoriale: il sindaco Pizza abbraccia la piccola Soledad Victoria

Ha voluto incontrarle personalmente, accogliendole nella sua stanza a Palazzo di Città, insieme alla loro bambina nata solo qualche giorno fa. È cominciata così la giornata lavorativa del sindaco di Avellino, Nello Pizza che ha voluto assistere al suo primo atto di nascita di una famiglia omogenitoriale.

La piccola Soledad Victoria Mazzella Riccio è nata il 28 ottobre 2026, alle ore 22:12, presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. È figlia di Teresa Mazzella e Anna Riccio, residenti fuori provincia, che hanno intrapreso il percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna, scegliendo poi l’eccellenza cittadina per la nascita della bambina.

All’incontro erano presenti anche il presidente del Consiglio comunale, Nicola Giordano e la responsabile dei servizi demografici, dott.ssa Tania Rescigno.