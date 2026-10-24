Falso nel Consuntivo 2017 a Pratola Serra, assolto dall’accusa il revisore dei conti

PRATOLA SERRA- Assolto dall’accusa di falso commesso da pubblico ufficiale l’ex revisore dei conti del Comune di Pratola Serra (tra il 2017 e 2018), un professionista 58enne della provincia di Caserta difeso dagli avvocati Giuseppe Vitiello del Foro di Benevento e Domenico Della Gatta del Foro di Napoli Nord. La sentenze del giudice monocratico del Tribunale di Avellino Pierpaolo Calabrese su una vicenda nata da uno stralcio dell’inchiesta sui bilanci del Comune di Pratola Serra da parte di Procura della Repubblica di Avellino e militari della Guardia di Finanza. Anche la Procura al termine dell’istruttoria ha chiesto l’assoluzione dell’imputato.

IL FATTO

L’ imputato rispondeva dell’accusa di falso ideologico e materiale commesso da pubblico ufficiale, perche’ nella qualità di revisore del Comune di Pratola Serra, nell’ambito del procedimento amministrativo relativo all’ approvazione del bilancio consuntivo del 2017, avrebbe attestato falsamente alcuni fatti per cui secondo gli accertamenti non avrebbe provato la verita’. A perire dalla circostanza per cui, come si legge nel capo di imputazione per cui era stato rinviato a giudizio : “nel corpo del parere di cui al verbale n 11 del 03.05,2018 e nella relazione di cui al verbale n.14 del 22,05.18 iportava che alla data del 31.12.17, a seguito del riaccertamento ordinario, risultavano i seguenti residui: residui attivi pari a euro 8.415.333,86, residui passivi pari ad euro 6.695,352,46 ed un risultato di

amministrazione in avanzo di euro 1.719.981,40 (mentre i reali valori dei residui, riportati nella determina n 24 del 19.4.18 e nella delibera G.C. n 58 del 19.04.18, erano: residui attivi per curo 8.279.128,15 c residui passivi per curo 6.684.041,83 con un avanzo di amministrazione di euro 1.595.086,32) cosi esponendo residui attivi (crediti)

inesistenti per curo 136.205,71”. L’istruttoria dibattimentale ha consegnato invece una diversa lettura dei fatti, sia alla luce della consulenza prodotta dalla difesa che dalle dichiarazioni rese in aula dallo stesso professionista, portando all’assoluzione.piena del revisore dei conti.