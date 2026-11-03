Falsi assunti con il decreto flussi: l’ex poliziotto Bossone torna ai domiciliari

LAURO- L’ ex poliziotto Francesco Bossone lascia il carcere e torna agli arresti domiciliari. La decisione dei giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Salerno hanno accolto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata dal penalista Walter Mancuso. Bossone è detenuto per il reato di immigrazione clandestina nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Salerno e della Guardia di Finanza su un’associazione operativa nell’area sarnese e guidata da Massimo Graziano, che tra le attivita’ illecite aveva anche gestito una serie di false assunzioni per partecipare al click day. Nel marzo 2025 era finito in carcere e

nel maggio dello stesso anno la difesa era riuscita ad ottenere nei suoi confronti la sostituituzione della misura con quella degli arresti domiciliari da parte del Tribunale del Riesame di Salerno, accogliendo l’appello contro la decisione del i GIP che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura. La Procura Antimafia aveva impugnato il provvedimento e la Corte di Cassazione, a seguito di ricorso del pm antimafia Fittipaldi., aveva annullato, l’ordinanza di

sostituzione, con rinvio degli atti al Tribunale del Riesame. Nel novembre del 2025, il Tribunale del Riesame di Salerno, con un’ ordinanza di.rigetto dell’appello presentato dalla difesa di Bossone, aveva ripristinato la custodia in carcere. L’ex poliziotto era per questo detenuto dal 26 novembre del 2025. Il 13 aprile 2026 e’ stato condannato a sette anni di reclusione e 489.555.00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione dell’ aggravante di aver promosso il gruppo che si occupava del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Decisione che è stata impegnata e si trova proprio dinanzi ai magistrati della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Salerno. Per i giudici, come sostenuto nella richiesta di attenuazione da parte della difesa, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari. A deporre in questi termini sono stati alcuni rilievi specifici, in particolarel’esclusione dell’aggravante della qualità di organizzatore contestata, da parte del giudice dellabbreviato, che ha delineato un ruolo di minore rilevanza nelľ’attività criminosa da parte di Bossone. Lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il decorso di un ulteriore e significativo

tempo di sottoposizione alla misura. Tutte circostanza che hanno modificato le esigenze cautelari e quindi hanno portato alla attenuazione della misura.