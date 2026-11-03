Ex operaio Isochimica deceduto, la Procura dispone accertamenti per la morte di Carmelo Picariello

AVELLINO- La Procura di Avellino ha disposto che la salma dell’ex operaio Isochimica deceduto nella mattinata di ieri ad Avellino venisse messa a disposizione per gli accertamenti, molto probabilmente un esame autoptico. Il provvedimento del sostituto procuratore Marco Auciello e’ stato notificato nella mattinata al Moscati di Avellino, per cui nelle prossime ore si attende che ci sia anche un conferimento incarico per gli accertamenti necessari a stabilire le cause del decesso ed una eventuale correlazione con la patologia di asbesto. La vittima e’ Carmelo Picariello, 69 anni, per cinque anni operaio dell’ex Isochimica, dove scoibentava le carrozze ferroviarie. Anche lui faceva parte del lunghissimo elenco di operai costituiti parte civile al processo per le lesioni. Era stata riconosciuta la patologia di asbestosi per cui aveva già ottenuto una percentuale di invalidità dall’Inps. Si tratta del quarantatreesimo operaio dell’ex Isochmica deceduto e del sesto solo dall’inizio del 2026.