Ex Maglificio nella villa confiscata, il fratello di Nunziante: via il nome di mio fratello da quel posto

VALLO LAURO- “Togliete il nome di mio fratello da quella iniziativa fallimentare, perché è come oltraggiarne la memoria ogni giorno”. Sono le parole di Sebastiano Scibelli, fratello di Nunziante, vittima innocente della camorra nel Vallo di Lauro. Ieri mattina e’ stato ricordato il trentacinquesimo anniversario del suo omicidio con una cerimonia sul luogo dove fu ucciso dai sicari del clan Graziano. Un momento che si ripete dal 2008, quando seppure con diciassette anni di ritardo, in Via Circuito era stata apposta una targa per ricordare Nunziante, il ventiseienne operaio che aspettava una bimba ucciso in uno dei tornarti di Ima. Alla cerimonia c’erano come ogni anno anche Sebastiano e Vitttorio, i fratelli di Nunziante, che hanno voluto sottolineare “la gratitudine per quanti anche a distanza di trentacinque anni dalla morte di nostro fratello, a partire dalle istituzioni, non dimenticano quella tragedia e la sua morte”. Ma nello stesso giorno Sebastiano, ha voluto anche lanciare un messaggio a quanti possono cancellare una brutta pagine in termini di memoria di Nunziante, ovvero la traccia del suo nome legato al fallimento del progetto di riutilizzo del bene confiscato al clan Graziano in Via Masseria D’Alia, a Quindici, pochi metri dal luogo dove c’era la cerimonia. Qui la targa che ricordava il Maglificio dedicato a Nunziante, tenuto aperto per circa due anni e poi chiuso, riaperto nel 2020 per produrre mascherine e poi nuovamente chiuso, non c’è piu’. Staccata dalle intemperie o rimossa. Non è il vero problema. Per Sebastiano Scibelli, che in quel magnifico e’ stato anche operaio per due anni e tre mesi, la questione è altra: “eliminare ogni riferimento a mio fratello per il fallimentare riutilizzo sociale di quel bene. Così, insieme alla memoria per Nunziante si eviterà di oltraggiare la sua memoria ogni giorno”.aerre