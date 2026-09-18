Ex Isochimica, il sindaco Pizza pronto ad intitolare la strada adiacente agli operai scomparsi

La memoria degli operai dell’ex Isochimica avrà un luogo, un nome, un segno permanente nella città, oltre che nelle sensibilità dei familiari, degli affetti, della cittadinanza. Nella mattinata odierna, venerdì 18 settembre 2026, Franco D’Argenio, Carlo Sessa e Anna Candelmo, rappresentante dell’associazione “Lotta per la Vita”, sono stati ricevuti dal sindaco di Avellino, Nello Pizza, per discutere di una proposta che da anni attendeva di essere sbloccata e valorizzata: l’intitolazione della strada adiacente all’ex Isochimica in ricordo degli operai scomparsi.

Un’iniziativa simbolica dal profondo valore civile, nata per tener viva la memoria di decine di lavoratori i quali hanno – ingiustamente – pagato con la vita l’esposizione all’amianto unitamente all’assenza di tutele adeguate.

In ragion di ciò, è stata illustrata al primo cittadino la necessità di dar forma a un gesto pubblico che riconosca la storia, il dolore e la dignità degli ex operai. Il sindaco Pizza ha espresso massima disponibilità, assicurando che la proposta sarà portata in Consiglio comunale per l’approvazione formale. Dopodiché, ad iter completato, verrà indetta una manifestazione ufficiale com