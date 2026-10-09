Ex caserma dei Vigili Urbani, la Terza Commissione ottiene l’impegno per l’utilizzo anche a fini sociali

Si è riunita oggi la Terza Commissione consiliare Patrimonio e Bilancio, presieduta dal consigliere Mario Spiniello del gruppo Davvero, per discutere la delibera relativa al trasferimento del COC presso il Centro di Rione Parco, nell’ex caserma dei Vigili Urbani. Al centro della seduta, le ragioni del trasferimento della sede dai locali della scuola di San Tommaso, ma soprattutto la necessità di stabilire che la struttura di Rione Parco conservasse anche una funzione sociale, nel rispetto delle finalità originarie del progetto. Il confronto è stato approfondito e ha visto gli interventi del presidente Mario Spiniello e, tra gli altri del consigliere Guerriero, capogruppo, di W la Libertà. Il presidente Spiniello ha evidenziando la necessità di garantire alla struttura una destinata a finalità sociali e a servizi per la comunità, oltre a quella legata alle attività della Protezione Civile.

Nel corso della discussione, il consigliere Guerriero ha inoltre proposto di valutare la possibilità di destinare parte degli spazi alla realizzazione di un consultorio, un servizio che potrebbe rispondere a importanti esigenze sociali e sanitarie del territorio. Al termine della discussione che registrato anche la valutazione e della relazione redatta dall’ingegnere Cicalese e agli atti della commissione, si è stabilito unanimemente che la struttura di Rione Parco verrà comunque destinata ad attività sociali rivolte alla comunità. Al riguardo, il settore competente, attraverso l’ assessore Giacobbe, stamane ha assunto un formale impegno, che sarà attuato attraverso una specifica delibera di Giunta. L’obiettivo è dare seguito ad un preciso indirizzo definito dall’amministrazione del sindaco Festa.

Il presidente della Commissione, Mario Spiniello, al termine della riunione ha così commento: “Oggi abbiamo raggiunto un importante risultato, frutto del lavoro svolto dall’intera commissione. Abbiamo ottenuto l’impegno concreto da parte dell’Amministrazione comunale di utilizzare la riqualifica struttura di Rione Parco per finalità sociali. Favorire lo sviluppo di attività nei quartieri della città” ha poi concluso l’esponente della lista Davvero “e garantire un numero sempre maggiore di servizi alla comunità, soprattutto a favore delle fasce deboli, rappresenta una delle priorità della nostra azione e del nostro impegno amministrativo”.