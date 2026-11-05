Ex ArcelorMittal, Piantedosi: “TecnoMeccanicheModerne concreta prospettiva di sviluppo”

“Con il preliminare di vendita firmato ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si apre finalmente una pagina nuova per lo stabilimento ex ArcelorMittal di Luogosano (AV), dopo una vicenda lunga e complicata. Ringrazio il collega Urso per la sensibilità e la rapidità con cui ha avviato a soluzione una questione rimasta troppo a lungo ai margini, anche per colpa di una politica che in passato ha guardato poco ai bisogni dei territori. Da irpino e da rappresentante del Governo ho sempre tenuto aperto il dialogo con le istituzioni locali, con i lavoratori e con le loro famiglie, raccogliendone preoccupazioni e richieste. Avevo preso un impegno a nome dell’Esecutivo, e oggi quell’impegno è stato rispettato. Sono convinto che l’accordo con Tecno Meccaniche Moderne permetterà non solo di tutelare i livelli occupazionali, ma anche di programmare nuove assunzioni, restituendo a questo sito produttivo e all’intera Irpinia una concreta prospettiva di sviluppo” – ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.