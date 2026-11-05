Ex ArcelorMittal, il Prefetto Fico: «Una nuova prospettiva per il lavoro e il futuro delle aree interne»

«È una grande soddisfazione per l’Irpinia sapere che, dopo mesi di incertezze e un percorso particolarmente complesso, per lo stabilimento di Luogosano si apre finalmente una prospettiva concreta di rilancio. Si salvaguardano i posti di lavoro esistenti e si pongono le basi per nuovi investimenti e ulteriori opportunità occupazionali.

La Prefettura di Avellino ha seguito con costante attenzione questa vicenda, impegnandosi fin dall’inizio in un lavoro istituzionale lungo e articolato, nella consapevolezza che fosse necessario preservare non soltanto l’occupazione, ma anche un importante presidio produttivo per il territorio. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per l’attenzione e l’impegno assicurati in tutti questi mesi, che hanno contribuito a sostenere il percorso verso una soluzione nell’interesse dei lavoratori e dell’intero sito industriale di San Mango sul Calore-Luogosano.

Un sentito ringraziamento anche al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per aver promosso e ospitato i tavoli di confronto presso il Ministero e per l’attenzione riservata alla vertenza, accompagnandone gli sviluppi fino all’importante risultato raggiunto. Ringrazio inoltre le organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM e UGL, per la tenacia e il senso di responsabilità con cui hanno contribuito alla ricerca di una soluzione, mantenendo costante l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla sostenibilità ambientale del progetto.

Quello di oggi è un risultato importante che va oltre il destino di un singolo stabilimento: significa restituire fiducia ai lavoratori e alle loro famiglie e offrire una risposta concreta al rischio di impoverimento e spopolamento delle nostre aree interne. Finalmente non soltanto promesse, ma un progetto industriale e una prospettiva di sviluppo per il territorio».