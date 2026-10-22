Evasione dai domiciliari, cinquantenne prosciolto dall’accusa

PAGO VALLO LAURO- Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha prosciolto per particolare tenuita’ del fatto A A P, difeso dagli avvocati Francescantonio Maffettone ed Umberto Nappi, dall’accusa di evasione dalla propria abitazione, dove era detenuto in regime di detenzione domiciliare dopo un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Avellino.

L’accusa sosteneva che il cinquantenne si fosse allontanato arbitrariamente e senza giustificato motivo, venendo sorpreso dal Commissariato di P.S. di Lauro fuori dalla propria abitazione e, in particolare, alla via Manzoni del Comune di Pago del Vallo di Lauro. Nonostante la contestazione mossa dalla Procura della Repubblica, la difesa, sostenuta dagli avvocati Francescantonio Maffettone ed Umberto Nappi del foro di Avellino, è riuscita a smontare la tesi accusatoria, evidenziando l’assoluta tenuità del fatto addebitato all’imputato. Le prospettazioni difensive sono state pienamente accolte dal Tribunale di Avellino, che, di conseguenza, ha prosciolto l’imputato dal reato allo stesso ascritto.