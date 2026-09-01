Estate naif, quattro opere per celebrare i cinquanta anni di un paese a colori

LAURO- Quattro murales per celebrare i cinquanta anni di un paese a colori, realizzando quell’ idea nata nell’ estate del 1976. Si chiude con le quattro opere dei pittori Franco Mora e Carlo Moretti, quella che puo’ essere definita un’edizione “speciale” dell’ Estate Naif di Lauro. Tutte e’ quattro le opere arricchiscono quella che e’ una vera e propria Galleria di arte a cielo aperto. A partire da Franco Mora, che in quell’estate del 1976 era uno dei più giovani artisti giunti a Lauro e oggi e’ uno dei decani dell’arte naif in Italia. Due murales per celebrare questo anniversario. Il primo, quello che ricorda altri protagonisti di quell’estate 1976 scomparsi e murales che negli anni sono andati persi anche loro. Nel murale sono ritratti Gino Inverti Viazzoli mentre disegna il murale di “Un cacciatore”, Clara Salardi, intenta a raffigurare un “Panettiere” e il ritratto di una donna di Primula Campomaggiore. Un omaggio che Franco Mora ha voluto dedicare a chi non c’è più ma anche ai murales andati distrutti. Il secondo murale di Mora per ricordare questo mezzo secolo e’ il bis del suo primo murale realizzato a Lauro, proprio in quella estate del 1976. Serenata al chiaro di luna, questo il tema. Carlo Moretti ha deciso di rendere omaggio ai 50 anni mettendo nel suo murale un gallo tricolore, perché il gallo come ci ha spiegato e’ la prima cosa che sente la mattina e il Norge e il Castello. Ai due artisti il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione ha salutato con affetto gli artisti Mora e Moretti, che hanno arricchito il patrimonio di Lauto con la loro sensibilità pittorica: “Con il loro contributo si conclude ufficialmente l’Estate Naïf, un’edizione dal valore fortemente simbolico: ricorre infatti il 50° anniversario dalla prima storica rassegna realizzata nel 1976. Una grande tradizione del nostro territorio che questa Amministrazione ha fortemente voluto riprendere, valorizzare e rilanciare.In questa felice occasione sono state realizzate 4 nuove opere, che vanno a completare uno straordinario percorso d’arte diffusa: oltre 50 opere realizzate in questi 5 anni di amministrazione.Un ringraziamento di cuore a tutti i pittori, ai cittadini e a chi ha lavorato per rendere il nostro paese un museo a cielo aperto. La bellezza e la cultura continuano a vivere nelle nostre strade!”.