Estate avellinese, Festa: “Il concerto dei The Kolors non ha avuto rilevanza internazionale”

“150.000 euro per eventi turistici di rilevanza internazionale e culturale. Questa è la cifra consistente che la Regione Campania ha assegnato al Comune di Avellino per promuovere il turismo attraverso la cultura e in particolare attraverso manifestazioni che avessero una vocazione internazionale. Ebbene, sapete come hanno utilizzato l’assessore Cipriano e l’amministrazione Pizza questi soldi? L’amministrazione che si vanta di voler puntare tanto sulla cultura e invece poi ha organizzato il Circoletto Summer Festival, una iniziativa ad appannaggio di pochi, degli amici degli amici, quelli del Circoletto Ristretto. Ebbene, questi soldi sono stati utilizzati per organizzare, per pagare il concertone di Ferragosto. Vi chiedo, secondo voi il concerto dei The Colors rappresenta un evento culturale internazionale? La stessa domanda l’ho posta alla Commissione Trasparenza della Regione Campania perché al di là di un nullaosta politico ottenuto dal Comune di Avellino sarà importante capire se c’è una coerenza con la spesa di queste somme”. Così il Consigliere comunale ed ex sindaco Gianluca Festa.