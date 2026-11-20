AVELLINO- Francesco Esposito UDS (Unione degli Studenti) ha spiegato le ragioni per cui oggi gli studenti sono scesi in piazza: “Tutto viene sintetizzato dal motto con cui gli studenti stanno scendendo in piazza a livello internazionale, ovvero, tradotto dall’inglese: “Lottiamo per il nostro futuro e non per le loro guerre”. Negli ultimi anni con questo governo, ma in realtà negli ultimi 20-25 anni, abbiamo assistito a un graduale e sempre più tragico smantellamento dello stato sociale.

In questo contesto abbiamo raggiunto il minimo storico dei fondi alla sanità, mentre ci impegniamo a impiegare il 5% del PIL in armi e, come Unione Europea, entro il 2030 vogliamo raggiungere gli 800 miliardi da investire nel riarmo. La scuola è una delle istituzioni che risente di più di questo smantellamento, poiché dal 2000 a oggi i fondi non hanno fatto che diminuire.»

E sulla scuola, tema centrale per l’Uds: «In questo momento alla scuola, se vogliamo essere molto concreti, servono innanzitutto fondi. Questo perché ogni ragazzo che scende oggi in piazza — o almeno tutti quelli con cui ho parlato e che conosco — vive situazioni di estrema povertà all’interno delle proprie scuole. A Grottaminarda ci sono istituti totalmente allagati e ammuffiti, in cui non si può stare nelle classi a causa del cattivo odore; lo stesso accade anche ad Avellino.

Dall’altra parte, deve sicuramente esserci un cambiamento di tipo culturale. Con la “Buona Scuola”, i nuovi programmi scolastici stanno diventando sempre più incentrati sulla cultura occidentale e, in questo modo, sempre più strumentali al potere. In questo senso, anche l’ultima riforma degli istituti tecnici non ha fatto che diminuire di 200 ore ogni anno, se non erro, il tempo da dedicare alla cultura e a ciò che permette di sviluppare una coscienza critica nelle persone, al fine di continuare questo processo di aziendalizzazione delle scuole.»