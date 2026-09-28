Esordio con vittoria, l’Halley Campania Avellino Basket inizia con il piede giusto

È ripreso dal PalaDelMauro il cammino dell’Halley Campania Avellino Basket. Gli irpini hanno affrontato e battuto 87-69 all’esordio la formazione lombarda dell’Elachem Vigevano. Partita condotta dagli irpini sin dall’inizio, con la squadra di coach Di Carlo a giocare con grande intensità, per poi calare nella seconda parte. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Francis, autore di 31 punti.

Al termine del match, coach Di Carlo ha dichiarato: “Abbiamo approcciato fortemente la gara; è stata una buona partita nei primi due quarti, mentre negli altri due non abbiamo avuto una grande concentrazione. Ho dato minuti ad Owens per potersi integrare: abbiamo ottenuto da lui una presenza in area, ma va coinvolto maggiormente. La seconda parte di gara non mi è piaciuta; c’è bisogno di lavorare e crescere, ma ci sono segnali positivi. Dobbiamo però crescere, perché domenica prossima ci attende un test già molto importante”.

PRIMO QUARTO

Partita vivace, con Vigevano che cerca di giocare a viso aperto. I biancoverdi rispondono con Mollura e soprattutto con cinque punti di fila di Serpilli per il 15-6, inducendo Salieri al time-out. Dopo il time-out è ancora Avellino a condurre il gioco, toccando il +20 (26-6). Il quarto termina 28-9 per gli irpini.

SECONDO QUARTO

Pronti via e Avellino piazza un break di 9-3, che consente agli irpini di allungare sul 37-12. L’Halley, in completo controllo, tocca il +30 (44-14). Un parziale di 8-0 dell’Elachem costringe Di Carlo al time-out; al ritorno in campo dopo la sospensione, i biancoverdi riprendono a giocare con continuità, fissando il punteggio a metà gara sul 54-24.

TERZO QUARTO

Vigevano apre la ripresa con un parziale di 12-2 per il 56-36, che costringe Di Carlo a chiamare un time-out. Con Francis i biancoverdi ritrovano un minimo di energia difensiva ed è lo stesso americano a trovare i canestri utili per permettere ad Avellino di riprendere ritmo. Il quarto termina con Avellino avanti 69-47.

QUARTO QUARTO

Palumbo è l’uomo dell’ultimo quarto: con cinque punti di fila rimette Avellino in carreggiata, portando non solo punti, ma anche aggressività difensiva. L’Halley termina la gara con il punteggio di 87-69, conquistando la prima vittoria stagionale.