“Era viva, le parlavo mentre scavavamo”: l’appello dall’Emilia per ritrovare Liberata, salvata dal sisma dell’80 a Senerchia

Quarantasei anni e 700 chilometri di distanza. Ma il filo invisibile che lega un soccorritore emiliano a una giovane ragazza di Senerchia non si è mai spezzato. Si chiama Enzo Ugolotti, oggi titolare di una storica salumeria a Langhirano, in provincia di Parma. E da oltre quattro decenni cerca “Liberata Sessa”, la ragazza che tirò fuori viva dalle macerie del terremoto dell’Irpinia nel novembre del 1980.

La storia è emersa in modo del tutto casuale, diventando rapidamente virale sui social network e toccando le corde più profonde della comunità irpina. L’autore del racconto si trovava per lavoro a Parma e, in cerca di un paesaggio che ricordasse casa, è salito verso le colline di Langhirano, fermandosi alla “Salumeria Ugolotti”. Tra un assaggio di parmigiano 120 mesi e un bicchiere di lambrusco, una battuta sui vini irpini ha fatto scattare la scintilla. Gli occhi di Enzo si sono accesi, poi abbassati. Con una timidezza inaspettata, ha confessato di non aver mai potuto assaggiare i vini della nostra terra quando ci è stato, perché “non c’era stato tempo”. E ha iniziato a raccontare. Era il 25 novembre 1980. Enzo, addestratore di cani da soccorso, era partito dall’Emilia due giorni dopo la scossa devastante per portare aiuto. «Ci avevano dirottati a Potenza. Un giorno perso. Un giorno, in quelle condizioni, è un’eternità», racconta ancora oggi con rabbia. Quando arrivarono a Senerchia, capirono di essere i primi soccorritori in un paese distrutto e isolato. «Scavano. I cani cercano. E sotto le macerie trovano lei. Viva», scrive l’autore del post, riportando le parole di Enzo. «Le parlavo, mentre scavavamo per tirarla fuori». Una scena strappata all’inferno del sisma, impressa indelebilmente nella memoria del soccorritore, che ricorda con dolore come tanti altri avrebbero potuto salvarsi se fossero arrivati prima.

Enzo non è mai tornato in Irpinia. La vita, con il suo lavoro dal lunedì al sabato, ha tirato dritto. Ma non ha mai dimenticato quel nome: Liberata Sessa, forse la sorella dell’allora sindaco del paese. Ora, a 700 chilometri da casa, Enzo ha lanciato un appello, raccolto e rilanciato dal web: ritrovare Liberata. «Se siete di Senerchia, di Calabritto, della Valle del Sele. Se conoscete Liberata Sessa, o qualcuno della famiglia Sessa. Se avete anche solo un nome, un ricordo, un contatto: fatevi avanti», è l’invito rivolto a tutta la comunità. Non servono like, serve far arrivare il messaggio alla persona giusta.

La storia di Enzo è la storia di tanti uomini e donne che in quei giorni lasciarono tutto per correre in aiuto dell’Irpinia. «A persone come Enzo Ugolotti, noi irpini possiamo dire una cosa sola, quella che forse non gli abbiamo mai detto abbastanza: GRAZIE», conclude il post.

Il soccorritore aspetta solo una cosa prima di poter brindare con un calice di vino irpino: notizie di Liberata. Aiutateci a riannodare questo filo.