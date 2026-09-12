Eolico selvaggio in Alta Irpinia, Rifondazione Comunista: “La Regione batta un colpo”

​In occasione della recente visita a Calitri del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, i militanti di Rifondazione Comunista erano presenti per protestare contro la speculazione energetica dell’eolico selvaggio. Durante l’iniziativa, alcuni sindaci – da Morra De Sanctis a Calitri e Torella dei Lombardi – hanno evidenziato una crescente consapevolezza del danno ambientale ed economico, parlando apertamente di una “pattumiera energetica”.

Con rammarico, il partito segnala l’assenza di una presa di posizione pubblica da parte della massima autorità regionale. È stato comunque registrato un incontro informale con i comitati a margine dell’assemblea, durante il quale sarebbe stato promesso l’avvio di un tavolo tecnico‑politico per affrontare la questione. Rifondazione Comunista annuncia che vigilerà affinché tale impegno venga mantenuto e produca risultati concreti.

Secondo i dati diffusi dal partito, l’Alta Irpinia vive una pressione crescente: 420 pale eoliche grandi e 150 piccole già installate (circa 650 MW), altri 130 aerogeneratori previsti (700 MW), elettrodotti da 150, 220 e 380 kV, 200 ettari di fotovoltaico agricolo e 12 impianti di batterie (BESS) in fase di autorizzazione. Tutto ciò in assenza del PEAR e del PTTR, mai approvati.

Il territorio, ricordano, è sismico, a rischio idrogeologico, caratterizzato da agricoltura di pregio e attraversato dalla Via Appia UNESCO. Nel 2016 il Consiglio Regionale lo aveva già dichiarato “zona satura”. Le società, inoltre, non versano IMU o tributi locali e operano fuori dal codice degli appalti, con compensazioni difficili da controllare.

Rifondazione Comunista chiede con urgenza la sospensione immediata delle autorizzazioni in essere e future, il repowering e le bonifiche tramite fondi delle fideiussioni per ridurre il numero di pale, oltre all’interramento degli elettrodotti (150 e 220 kV) per restituire suolo all’agricoltura.

Il partito, nel confermare la propria volontà di proseguire la mobilitazione al fianco dei comitati, ribadisce che l’energia deve essere considerata un bene comune, al pari dell’acqua, promuovendo autoproduzione, Comunità Energetiche e Reddito Energetico.