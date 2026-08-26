Emozioni d’Irpinia, il 1° settembre la presentazione della XIV edizione del concorso fotografico

Martedì 1° settembre, alle ore 10:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, Info Irpinia presenterà ufficialmente la XIV edizione del concorso fotografico “Emozioni d’Irpinia”.

Riparte così uno degli appuntamenti storici dell’associazione, nato con l’obiettivo di raccontare e valorizzare la provincia di Avellino attraverso la fotografia e lo sguardo di chi vive, visita e ama l’Irpinia.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentate le modalità di partecipazione, i premi, le novità della XIV edizione e il percorso che porterà alla realizzazione del Calendario “Emozioni d’Irpinia 2027”, composto dalle 13 fotografie vincitrici. Tra le novità dell’edizione 2027 particolare attenzione sarà dedicata al Premio Tradizione, del valore di 300 euro, pensato per valorizzare attraverso la fotografia il patrimonio di riti, usanze e tradizioni del territorio. Quattro i premi in palio: 1.000 euro al primo classificato, 600 euro al secondo, 300 euro al terzo e 300 euro per il Premio Tradizione.

La nuova edizione punta inoltre a rafforzare ulteriormente il carattere territoriale dell’iniziativa, attraverso il coinvolgimento di Comuni, Pro Loco, associazioni e realtà territoriali, con l’obiettivo di far emergere attraverso gli scatti borghi, paesaggi, persone, tradizioni e identità dell’intera Irpinia.

Le fotografie potranno essere inviate da oggi fino al 1° ottobre 2026, per un massimo di 10 scatti per partecipante, all’indirizzo emozionidirpinia@gmail.com, indicando autore e luogo dello scatto. A partire dal 1° settembre inizierà anche la pubblicazione delle immagini sulla pagina Facebook di Info Irpinia.

Regolamento completo e informazioni: