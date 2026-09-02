Emergenza Valle Caudina, concluso l’incontro in Prefettura. Il sindaco Pisano: “La salute dei cittadini resta la priorità”

Si è appena concluso il tavolo istituzionale convocato dalla Prefettura di Avellino, al quale hanno partecipato ASL, ARPAC, Vigili del Fuoco e i sindaci dei Comuni della Valle Caudina interessati dall’emergenza.

Nel corso dell’incontro, l’ARPAC ha ufficializzato i primi dati rilevati dal campionatore di Airola. Tra i valori analizzati, quello relativo alle diossine è risultato pari a 0,28, a fronte del valore di riferimento indicato in 0,15.

È un dato che impone la massima attenzione e che dovrà essere letto insieme ai risultati delle ulteriori rilevazioni che sono già in corso. Non è il momento di fare allarmismi, ma è certamente il momento di non sottovalutare nulla.

Domani arriveranno i dati dei campionatori posizionati a Rotondi, Arienzo e Bucciano e, successivamente, le rilevazioni proseguiranno con cadenza di 24 ore. Si avranno inoltre i primi dati della centralina mobile, che permetteranno di avere un quadro sempre più completo della situazione.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco stanno continuando senza sosta le operazioni di spegnimento e stanno utilizzando anche l’elicottero per contribuire all’abbattimento dei fumi. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni e, al momento, non è ancora possibile stabilire quando potranno essere definitivamente concluse.

Sul fronte sanitario, la ASL ha confermato le precauzioni già comunicate ieri e contenute nella nostra Ordinanza Sindacale.

Nella giornata di oggi sono stati inoltre monitorati tutti gli allevamenti della zona. A breve partiranno anche le verifiche sulle colture a terra e sulle attività agricole, comprese aziende agricole e pozzi, attraverso specifici sopralluoghi dei tecnici dei dipartimenti competenti.

“Come Sindaco, continuerò a seguire personalmente e con la massima attenzione ogni fase di questa emergenza. La priorità resta una sola: tutelare la salute dei cittadini. Per questo continueremo a chiedere agli enti competenti dati certi, aggiornamenti continui e tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della nostra comunità” ha dichiarato Pasquale Picone, sindaco di San Martino Valle Caudina.

Il prossimo aggiornamento è previsto domani sera, quando saranno disponibili gli ulteriori dati ARPAC. Sulla base di questi risultati, la ASL valuterà la situazione e, qualora necessario, indicherà nuove e ulteriori precauzioni.

Il monito del sindaco: “Invito tutti i cittadini a seguire esclusivamente le indicazioni ufficiali delle autorità e a non affidarsi a notizie non verificate. Continueremo a informarvi con trasparenza, tempestività e responsabilità. In questo momento difficile, la comunità deve restare unita e vigile.”