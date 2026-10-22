Emergenza carburanti, Irpiniambiente comunica la sospensione della raccolta rifiuti

Con un comunicato urgente inviato alle Amministrazioni Comunali e alle autorità provinciali, Irpiniambiente S.p.A. ha annunciato la sospensione – fino a prossima comunicazione – dei servizi di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani su tutto il territorio servito, a partire dalle ore 23:00 di giovedì 22 ottobre 2026.

Una scelta derivante non da carenza gestionali ma dalle criticità operative conseguenti ai blocchi della circolazione stradale connessi alla protesta degli autotrasportatori, con il progressivo aggravamento delle condizioni che compromettono la regolare gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani. In particolare, il perdurare degli impedimenti alla circolazione dei mezzi pesanti ha determinato l’impossibilità di assicurare la regolare evacuazione dei rifiuti dai siti di trasferenza verso gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con conseguente saturazione delle capacità operative degli impianti e impossibilità di ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti raccolti nei territori comunali serviti. A tale situazione si aggiunge la sopravvenuta indisponibilità di carburante, conseguente alle difficoltà di approvvigionamento, che non consente di garantire l’operatività degli automezzi impiegati nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le suddette circostanze, nonostante le misure organizzative adottate dalla Società per contenere le conseguenze degli impedimenti, rendono oggettivamente impossibile assicurare la prosecuzione delle ordinarie attività di raccolta. La sospensione interessa tutte le raccolte previste dai calendari ordinari dei servizi nei territori comunali affidati alla scrivente Società e il conferimento presso gli impianti gestiti (STIR Pianodardine – Stazione di trasferenza Flumeri – Centri di raccolta RAEE) ad eccezione della raccolta della frazione organica (UMIDO) codice EER 20.01.08 per i soli Comuni in cui è prevista dai calendari vigenti, per la sola giornata di domani 23 ottobre 2026. Irpiniambiente ha invitato i Sindaci e le Amministrazioni Comunali a dare la massima diffusione alla notizia per informare tempestivamente i cittadini, chiedendo collaborazione per evitare il conferimento improprio dei rifiuti nei giorni di blocco. La ripresa delle attività di raccolta sarà comunicata formalmente alle Amministrazioni Comunali interessate. La società ha, inoltre, sottolineato come la misura derivi da forza maggiore, legata a circostanze esterne e non a carenze gestionali.