Emergenza carburante, ANDIS Campania chiede indicazioni operative per le scuole

L’emergenza carburante e il blocco degli autotrasporti stanno per provocare un vero e proprio collasso nel sistema scolastico campano. L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) Campania ha lanciato un forte grido d’allarme, inviando una richiesta di intervento urgente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), Monica Matano. La situazione, destinata a peggiorare nei prossimi giorni, rischia di compromettere la sicurezza degli studenti, la regolarità delle lezioni e l’apertura stessa degli istituti.

Il quadro tracciato dall’associazione dei presidi è allarmante. A causa della scarsità di gasolio, l’EAV ha già comunicato riduzioni e soppressioni di numerose linee a partire dal 21 ottobre, con un ampliamento progressivo dei disservizi. Dal 24 ottobre, in assenza di regolari forniture, potrebbero essere colpiti anche alcuni servizi ferroviari, come la linea Napoli-Piedimonte, e il trasporto su gomma sull’isola di Procida. Dal 27 ottobre toccherà ai servizi automobilistici di Ischia. A questo si aggiunge il monito dell’Anci Campania sul concreto rischio di blocco delle mense scolastiche per la mancata consegna delle derrate alimentari.

Le ripercussioni dirette si abbattono sul personale. Molti docenti e collaboratori ATA si trovano nell’impossibilità di raggiungere la sede di servizio, creando gravi problemi per la vigilanza sugli alunni, l’apertura dei plessi e l’erogazione della refezione. A ciò si somma l’incubo delle supplenze: trovare sostituti in un momento di tale emergenza logistica è ormai un’impresa quasi impossibile.

I dirigenti scolastici, pur affrontando la situazione con massimo senso di responsabilità, si trovano a operare in un vuoto normativo che espone gli istituti a contenziosi e profili di responsabilità. Per questo, ANDIS Campania chiede all’USR, in raccordo con il Ministero dell’Istruzione, indicazioni uniformi e immediate su cinque fronti cruciali.

In primo luogo, è necessario chiarire come gestire le assenze e i ritardi del personale: l’impossibilità di raggiungere la scuola deve essere qualificata come causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore, definendo quale istituto contrattuale applicare e come giustificare le ore non prestate. In secondo luogo, i presidi chiedono la conferma della possibilità di attivare una flessibilità organizzativa d’emergenza, modulando orari, prevedendo entrate scaglionate e accorpando classi.

Terzo punto cruciale è la vigilanza e la sicurezza: servono indicazioni chiare sulle condizioni minime da garantire con organico ridotto e sulla responsabilità dei dirigenti nel caso in cui si renda necessaria la sospensione parziale o totale delle attività. Quarto, servono criteri rapidi per la nomina di supplenze brevi in via d’urgenza. Infine, ANDIS richiede un’azione di coordinamento interistituzionale con Prefettura, Regione, Comuni ed EAV per garantire i servizi essenziali, e l’attivazione di un canale di comunicazione diretto e costante con le scuole.

“Considerata la progressione dei disservizi annunciati, si chiede di poter ricevere un riscontro con la massima urgenza”, conclude la presidente di ANDIS Campania, Lucia Di Lorenzi, ribadendo la piena disponibilità dei dirigenti a collaborare per garantire, nei limiti del possibile, il diritto allo studio e la sicurezza di studenti e lavoratori in una regione che sta vivendo una delle sue crisi logistiche più severe.