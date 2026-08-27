Emergenza caldo ad Avellino: attivi i servizi di supporto per anziani e persone fragili

Avellino – In considerazione dell’ondata di caldo che sta interessando il territorio, il Comune di Avellino e l’Ambito Territoriale Sociale A04 richiamano l’attenzione dei cittadini sull’importanza di tutelare le persone più esposte agli effetti delle alte temperature, in particolare anziani, malati cronici e soggetti in condizioni di fragilità. Per garantire un’assistenza tempestiva è pienamente operativo il PIS – Pronto Intervento Sociale, un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dedicato al supporto delle persone vulnerabili e alla gestione delle emergenze sociali. I servizi disponibili Il Pronto Intervento Sociale assicura: monitoraggio telefonico continuativo delle persone fragili; consegna a domicilio di spesa e farmaci salvavita; interventi di supporto e presa in carico delle situazioni di emergenza sociale; informazioni e indicazioni utili per prevenire i rischi legati alle elevate temperature. Il Comune invita inoltre tutti i cittadini a collaborare, segnalando eventuali situazioni di difficoltà che coinvolgano vicini di casa, persone anziane sole o cittadini vulnerabili. Per richiedere assistenza o effettuare una segnalazione è possibile contattare il Numero Verde del PIS: 800 031 572, attivo gratuitamente 24 ore su 24. L’Amministrazione comunale ricorda infine alcune semplici ma fondamentali precauzioni: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (dalle 11:00 alle 18:00), bere frequentemente acqua, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione alle persone più fragili della propria rete familiare e di vicinato.