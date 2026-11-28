Questa mattina i consiglieri comunali di opposizione di Montefredane, V. Tropeano, P. Mazzarotti, A. Mauriello, A. D’Ambrosio e A. Troncone, come anticipato nei giorni scorsi, hanno protocollato la richiesta di convocazione straordinaria, urgente e monotematica del Consiglio comunale per affrontare la grave situazione di rischio ambientale e sanitario, adottata nella D.G. Comunale n° 113 del 20 novembre 2026, riferita ad un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti di via Nazionale, nella frazione Arcella.

«Le preoccupazioni, sottolinea Tropeano, sono tali che impongono azioni veloci da gestire con competenza e senso di responsabilità, caratteristiche che poco hanno a che fare con la cultura amministrativa del sindaco Ciro Aquino.

A oltre tre anni e mezzo dall’ordinanza sindacale del 28 aprile 2023, con la quale lo stesso Aquino riconosceva l’esistenza di condizioni di pericolo per la salute pubblica, l’ambiente e l’incolumità dei cittadini, e alla luce dei contenuti della recente deliberazione di Giunta n. 113 del 20 novembre 2026, è doveroso chiedere al Sindaco e alla Giunta comunale come sia stato gestito, sotto il profilo amministrativo, questo lungo arco temporale, quali attività di vigilanza e controllo siano state effettivamente svolte e per quali ragioni si sia giunti soltanto oggi a formalizzare iniziative finalizzate al reperimento delle risorse finanziarie necessarie al superamento delle criticità già note nel 2023.

A fronte di quella che riteniamo una evidente sciatteria amministrativa, assistiamo a comunicazioni del Sindaco sui social che, a nostro giudizio, tenta maldestramente di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dal problema reale ed attuale, attraverso interventi che ritengo lesivi della dignità personale e istituzionale mia e dei colleghi consiglieri comunali.

Auspico, almeno su questa particolare crisi ambientale, che il Sindaco si dedicasse alla risoluzione di questa emergenza con la stessa attenzione che riserva alla propria visibilità sui social nelle varie occasioni in giro per l’Italia.

Montefredane ha bisogno di essere amministrata, non semplicemente rappresentata sui social da questo sindaco leghista per caso.

L’accertamento delle responsabilità politico-amministrative non esaurisce il nostro impegno.

Ritengo necessario che venga valutato, nel rispetto della legalità e senza sollevare i soggetti obbligati dalle proprie responsabilità, un percorso di accompagnamento istituzionale della società proprietaria, volto a superare eventuali ostacoli amministrativi e operativi, tali da consentire lo svuotamento e la messa in sicurezza dello stabilimento, scongiurando anche il rischio che i costi degli interventi ricadano sulla collettività.

Il nutrito gruppo consiliare, nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale non intende assolutamente limitarsi alla denuncia dei ritardi amministrativi, ma intende contribuire concretamente alla soluzione del problema in tempi strettissimi.

Oggi la nostra priorità è eliminare ogni condizione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per l’ambiente e per la salute dei cittadini. Pertanto a nome dei colleghi consiglieri faccio appello a tutte le istituzioni provinciali, e non solo, affinché ci sia la massima attenzione volta alla eliminazione del pericolo».