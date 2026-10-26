Elezioni Csm, ad Avellino vota il novantatre’ per cento dei magistrati

AVELLINO- Quarantaquattro magistrati su quarantotto aventi diritto hanno votato presso il Tribunale di Avellino per scegliere la parte di magistrati prevista per il Collegio di cui fa parte il Distretto di Napoli dei 2 magistrati della Cassazione, 13 giudici, 5 pm che comporranno il Plenum e la componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura. Una percentuale del 93% circa, una affluenza molto alta come nelle precedenti consultazioni per il rinnovo del CSM. L’attuale Consiglio resterà in carica fino a gennaio 2027. L’esito delle consultazioni sarà noto entro giovedì, quando dovrebbe terminare lo scrutinio delle schede che confluiranno da tutti i Distretti e i Collegi elettorali. Un appuntamento importante, quello che segue di sette mesi l’esito referendario con la vittoria del No alla riforma Nordio, al centro della quale c’era proprio la stessa scelta e composizione del Consiglio Superiore della Magistratura.