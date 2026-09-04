Elefante di Grottaminarda, AIDAA chiede di conoscere le reali condizioni di salute

“La vicenda della presunta morte dell’elefante del circo stanziato a Grottaminarda in provincia di Avellino, poi rivelatasi una fake news apre una riflessione sullo stato di salute degli animali tenuti nei circhi, soprattutto in quelli piu piccoli” – dichiara l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA – chiediamo che vengano resi pubblici i risultati dell’ultimo controllo veterinario sull’elefante in questione e un controllo veterinario indipendente obbligatorio ogni tre mesi a spese dei circensi sugli animali e sul loro stato di benessere psicofisico, specialmente per quelli che passano molto della loro vita chiusi in una piccola gabbia”.