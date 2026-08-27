Eclissi lunare: spettacolo all’alba in Irpinia

Dopo l’eclissi solare, il cielo regala un nuovo, affascinante appuntamento astronomico. Domani mattina, venerdì 28 agosto, anche l’Irpinia potrà assistere a un’eclissi di Luna. L’evento avrà inizio alle ore 4:34, quando l’ombra terrestre inizierà a “mordere” visibilmente il satellite. Il culmine, con il massimo oscuramento, è previsto alle 6:13. Poco dopo, intorno alle 6:37-6:40, la Luna tramonterà ancora parzialmente eclissata. Essendo la Luna molto bassa sull’orizzonte in direzione Ovest/Sud-Ovest, la scelta del luogo di osservazione è cruciale, soprattutto nella nostra provincia dal profilo montuoso. Per godersi lo spettacolo è indispensabile trovare un punto panoramico con visuale libera verso occidente, privo di rilievi o edifici che ostacolino la vista. Ideali le aree elevate, le valli aperte verso il Tirreno o le pianure.
I consigli per l’osservazione
- Tempismo: Raggiungere il luogo di osservazione con anticipo, entro le 4:30.
- Strumenti: Non servono occhiali protettivi, l’evento è osservabile in tutta sicurezza a occhio nudo. Un semplice binocolo, però, permetterà di apprezzare meglio il contrasto tra le zone illuminate e quelle in ombra.
- Colori: La parte oscurata della Luna potrebbe assumere suggestive sfumature rossastre o ramate.
- Luce: Attenzione al chiarore dell’alba, che renderà il cielo progressivamente più luminoso, “lavando” via il contrasto nelle fasi finali.