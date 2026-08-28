Ecco le commissioni consiliari: il 15 settembre il voto in aula

Le commissioni consiliari del Comune di Avellino hanno i loro componenti. L’accordo tra tutti i capigruppo è stato raggiunto, aprendo la strada all’approvazione formale in aula. L’appuntamento per il via libera definitivo del Consiglio comunale è fissato per la prossima seduta, in programma il 15 settembre. A caratterizzare le trattative è stato un clima di unità d’intenti e collaborazione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, che hanno permesso di delineare l’assetto dei sette organismi consiliari. Spicca, tuttavia, la scelta di Gianluca Festa, ex sindaco e attuale capogruppo di “Davvero”, che ha annunciato la sua rinuncia a ricoprire la carica di presidente di commissione.
Ecco di seguito la composizione dei sette commissioni, frutto dell’equilibrio trovato tra le diverse forze politiche presenti in Palazzo di Città:
Commissione I – Affari Generali, Personale, Decentramento, Contenzioso
- Casa Riformista: Michele Lombardo
- Stiamo con Nello Pizza: Carmine Di Sapio
- NdC: Gino Iannace
- Ora Avellino: Gerarda Russo
- Davvero: Jessica Tomasetta
Commissione II – Regolamento e Ordinamento Istituzionale, Stato di Avanzamento del Programma, Trasparenza
- PD: Nicole Mazzeo, Barbara Gaita
- Casa Riformista: Erika Stanco
- Siamo Avellino: Laura Nargi
- Davvero: Monica Spiezia
Commissione III – Programmazione, Bilancio, Finanza e Tributi, Patrimonio
- PD: Nando Romano
- Stiamo con Nello Pizza: Gianluca Gaeta
- M5S: Agostino De Rosa
- Siamo Avellino: Laura Nargi
- Davvero: Mario Spiniello
Commissione IV – Lavori Pubblici, Periferie, Igiene sanità, Ambiente ed Ecologia
- AVS: Francesco Iandolo
- NdC: Gino Iannace
- PD: Gennaro Cesa
- Ora Avellino: Nicola Poppa
- Davvero: Monica Spiezia
Commissione V – Urbanistica, Governo del Territorio, Pianificazione Strategica
- PD: Marietta Giordano
- AVS: Amalio Santoro
- M5S: Antonio Aquino
- Siamo Avellino: Alberto Bilotta
- W la Libertà: Diego Guerriero
Commissione VI – Sviluppo economico, Coordinamento Attività Produttive e Commerciali, Mobilità Urbana, Promozione della Città, Turismo, Cultura
- M5S: Luca Nacca
- PD: Modestino Verrengia
- AVS: Antonio Bellizzi
- Forza Avellino: Marco Pericolo
- Davvero: Jessica Tomasetta
Commissione VII – Politiche Comunitarie, Istruzione, Sport, Servizi Sociali, Politiche Abitative
- Stiamo con Nello Pizza: Rita Iannaccone
- Casa Riformista: Erika Stanco
- PD: Sara Iannaccone
- Forza Avellino: Gerardo Mellillo
- Davvero: Marianna Mazza