Ecco le commissioni consiliari: il 15 settembre il voto in aula

Le commissioni consiliari del Comune di Avellino hanno i loro componenti. L’accordo tra tutti i capigruppo è stato raggiunto, aprendo la strada all’approvazione formale in aula. L’appuntamento per il via libera definitivo del Consiglio comunale è fissato per la prossima seduta, in programma il 15 settembre. A caratterizzare le trattative è stato un clima di unità d’intenti e collaborazione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, che hanno permesso di delineare l’assetto dei sette organismi consiliari. Spicca, tuttavia, la scelta di Gianluca Festa, ex sindaco e attuale capogruppo di “Davvero”, che ha annunciato la sua rinuncia a ricoprire la carica di presidente di commissione.

Ecco di seguito la composizione dei sette commissioni, frutto dell’equilibrio trovato tra le diverse forze politiche presenti in Palazzo di Città:

Commissione I – Affari Generali, Personale, Decentramento, Contenzioso

Casa Riformista: Michele Lombardo

Stiamo con Nello Pizza: Carmine Di Sapio

NdC: Gino Iannace

Ora Avellino: Gerarda Russo

Davvero: Jessica Tomasetta

Commissione II – Regolamento e Ordinamento Istituzionale, Stato di Avanzamento del Programma, Trasparenza

PD: Nicole Mazzeo, Barbara Gaita

Casa Riformista: Erika Stanco

Siamo Avellino: Laura Nargi

Davvero: Monica Spiezia

Commissione III – Programmazione, Bilancio, Finanza e Tributi, Patrimonio

PD: Nando Romano

Stiamo con Nello Pizza: Gianluca Gaeta

M5S: Agostino De Rosa

Siamo Avellino: Laura Nargi

Davvero: Mario Spiniello

Commissione IV – Lavori Pubblici, Periferie, Igiene sanità, Ambiente ed Ecologia

AVS: Francesco Iandolo

NdC: Gino Iannace

PD: Gennaro Cesa

Ora Avellino: Nicola Poppa

Davvero: Monica Spiezia

Commissione V – Urbanistica, Governo del Territorio, Pianificazione Strategica

PD: Marietta Giordano

AVS: Amalio Santoro

M5S: Antonio Aquino

Siamo Avellino: Alberto Bilotta

W la Libertà: Diego Guerriero

Commissione VI – Sviluppo economico, Coordinamento Attività Produttive e Commerciali, Mobilità Urbana, Promozione della Città, Turismo, Cultura

M5S: Luca Nacca

PD: Modestino Verrengia

AVS: Antonio Bellizzi

Forza Avellino: Marco Pericolo

Davvero: Jessica Tomasetta

Commissione VII – Politiche Comunitarie, Istruzione, Sport, Servizi Sociali, Politiche Abitative