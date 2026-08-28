Ecco le commissioni consiliari: il 15 settembre il voto in aula

Da
Renato Spiniello
-
0
400
Le commissioni consiliari del Comune di Avellino hanno i loro componenti. L’accordo tra tutti i capigruppo è stato raggiunto, aprendo la strada all’approvazione formale in aula. L’appuntamento per il via libera definitivo del Consiglio comunale è fissato per la prossima seduta, in programma il 15 settembre. A caratterizzare le trattative è stato un clima di unità d’intenti e collaborazione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, che hanno permesso di delineare l’assetto dei sette organismi consiliari. Spicca, tuttavia, la scelta di Gianluca Festa, ex sindaco e attuale capogruppo di “Davvero”, che ha annunciato la sua rinuncia a ricoprire la carica di presidente di commissione.
Ecco di seguito la composizione dei sette commissioni, frutto dell’equilibrio trovato tra le diverse forze politiche presenti in Palazzo di Città:
Commissione I – Affari Generali, Personale, Decentramento, Contenzioso
  • Casa Riformista: Michele Lombardo
  • Stiamo con Nello Pizza: Carmine Di Sapio
  • NdC: Gino Iannace
  • Ora Avellino: Gerarda Russo
  • Davvero: Jessica Tomasetta
Commissione II – Regolamento e Ordinamento Istituzionale, Stato di Avanzamento del Programma, Trasparenza
  • PD: Nicole Mazzeo, Barbara Gaita
  • Casa Riformista: Erika Stanco
  • Siamo Avellino: Laura Nargi
  • Davvero: Monica Spiezia
Commissione III – Programmazione, Bilancio, Finanza e Tributi, Patrimonio
  • PD: Nando Romano
  • Stiamo con Nello Pizza: Gianluca Gaeta
  • M5S: Agostino De Rosa
  • Siamo Avellino: Laura Nargi
  • Davvero: Mario Spiniello
Commissione IV – Lavori Pubblici, Periferie, Igiene sanità, Ambiente ed Ecologia
  • AVS: Francesco Iandolo
  • NdC: Gino Iannace
  • PD: Gennaro Cesa
  • Ora Avellino: Nicola Poppa
  • Davvero: Monica Spiezia
Commissione V – Urbanistica, Governo del Territorio, Pianificazione Strategica
  • PD: Marietta Giordano
  • AVS: Amalio Santoro
  • M5S: Antonio Aquino
  • Siamo Avellino: Alberto Bilotta
  • W la Libertà: Diego Guerriero
Commissione VI – Sviluppo economico, Coordinamento Attività Produttive e Commerciali, Mobilità Urbana, Promozione della Città, Turismo, Cultura
  • M5S: Luca Nacca
  • PD: Modestino Verrengia
  • AVS: Antonio Bellizzi
  • Forza Avellino: Marco Pericolo
  • Davvero: Jessica Tomasetta
Commissione VII – Politiche Comunitarie, Istruzione, Sport, Servizi Sociali, Politiche Abitative
  • Stiamo con Nello Pizza: Rita Iannaccone
  • Casa Riformista: Erika Stanco
  • PD: Sara Iannaccone
  • Forza Avellino: Gerardo Mellillo
  • Davvero: Marianna Mazza