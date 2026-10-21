“Eccellenze 2026” al Senato: la XII Commissione Diritti e Tutela Animali premia il giornalismo di Sabrina Giannini

Domani, nella prestigiosa cornice del Senato della Repubblica, si terrà la nuova edizione dell’iniziativa “Eccellenze 2026”, promossa dall’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori. Nel corso dell’evento, la XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali dell’Intergruppo avrà l’onore di conferire un riconoscimento speciale alla Dottoressa Sabrina Giannini, stimata ed apprezzata giornalista e autrice RAI.

Il premio vuole celebrare e rendere omaggio a un percorso professionale e umano straordinario, fondato da sempre sul rigore giornalistico, sul coraggio dell’inchiesta e su una profonda sensibilità verso il mondo animale. Con la sua attività, la Dott.ssa Giannini ha saputo dare voce con coerenza, indipendenza e passione a chi non ne ha.

Gli organizzatori rivolgono un sentito e profondo ringraziamento alla Dottoressa Giannini, che sarà presente all’evento e ha accolto di cuore questo riconoscimento. Un doveroso e sincero grazie va all’Onorevole Alessandro Caramiello, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare, per aver fortemente voluto e promosso questa importante iniziativa e per la visione e la sensibilità dimostrate nel rendere possibile la nascita della XII Commissione interamente dedicata alla tutela degli animali. La creazione di questo organismo segna un passo fondamentale per la sensibilizzazione e la salvaguardia dei diritti degli animali nel nostro Paese.