È morto Giovanni Spiniello, l’artista che ha scolpito la memoria dell’Irpinia

Si è spento oggi, 2 novembre 2026, il professor Giovanni Spiniello. Se n’è andato per una complicanza polmonare a 82 anni, dopo una vita trascorsa nelle aule dell’istituto d’arte e nel suo laboratorio di piazza Duomo ad Avellino, dove con colori naturali – dal verderame al tuorlo d’uovo – come un pittore medievale, ha raccontato l’Irpinia poeticamente, ma anche i drammi del dopoterremoto e dell’industrializzazione. Nato a Grottolella il 5 marzo 1944, è stato una delle figure più poliedriche e significative del panorama artistico italiano contemporaneo: scultore, pittore, incisore, illustratore e ceramista, ma soprattutto un instancabile “artigiano della memoria”, capace di fondere l’impegno civile con una ricerca estetica profondamente innovativa. Con le sue opere ha testimoniato i cambiamenti sociali di cinquanta anni di storia locale. È stato attivista per la difesa dell’ambiente, le sue opere in bronzo, carta pressata, e le sue tele di grandi dimensioni sono nelle sedi pubbliche e in case private di tutt’Italia.

La sua carriera, costellata di riconoscimenti nazionali, ha avuto una svolta precoce con la partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1968 (sezione incisione) e alla Quadriennale di Roma nel 1975. Fin dagli anni Sessanta, Spiniello si è distinto come artista sperimentale, ideando la “fossilizzazione oggettuale”: una tecnica rivoluzionaria volta ad accogliere e preservare memorie oggettuali multiple all’interno dell’opera d’arte, trasformando frammenti di vita quotidiana in testimonianze eterne. Ma la vera cifra di Spiniello è stata la capacità di portare l’arte fuori dalle gallerie, calandola nel tessuto vivo della società. Dagli anni Novanta, la sua ricerca si è concentrata sull’analisi delle tradizioni contadine e dei miti del Sud, riscoprendo un’identità spesso minacciata dall’oblio. Un capitolo fondamentale della sua produzione è l’iniziativa di arte ambientale L’Albero Vagabondo, partita nel 2009 e approdata, tra gli altri, al prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Giffoni. L’opera, una scultura di quattro metri composta da rifiuti e materiali di scarto, è diventata il simbolo di un progetto più ampio: dal 2013, l’Associazione “L’Albero Vagabondo” ha portato avanti questa iniziativa itinerante, utilizzando favole e disegni dei bambini per segnalare e combattere il degrado e i rifiuti in montagna e nei boschi. Un impegno che gli valse anche una partecipazione alla trasmissione Geo & Geo su RAI3 nel dicembre 2004.

L’Irpinia e il Mezzogiorno portano impresso il segno tangibile del suo genio. Tra le sue opere pubbliche più celebri spicca Heysel ’85, per non dimenticare, una potente plastoggettografia in cemento armato inaugurata nel 1986 presso lo Stadio Partenio di Avellino in occasione della partita amichevole Italia-Germania Ovest, monito eterno contro la violenza nello sport. Il suo catalogo di opere pubbliche è un vero e proprio viaggio nella geografia dell’anima irpina: a Grottolella, suo paese natale, ha realizzato Il percorso dell’amore (plastoggettografia in bronzo); a Volturara Irpina, La forza per volare alto (plastoggettografia in cemento armato); a Villamaina, il monumento La Terra di Mezzo (plastoggettografia in bronzo); a Cairano, il bassorilievo Felicita Laetitia (plastoggettografia in patina verderame); ad Avellino, oltre allo Stadio Partenio, ha lasciato La sedia dell’accoglienza al Liceo Publio Virgilio Marone e L’angelo custode della Salute (pittoscultura) presso l’Ospedale G. Moscati.

La sua presenza è stata altrettanto marcata nelle istituzioni culturali: dalla Provincia di Avellino (I giochi della memoria, tempera antica) e di Catanzaro (olioggettografia), al Museo del Duomo di Avellino (installazione Solo la carta per dormire, 2000-2006), fino al Museo Provinciale Irpino (La dea Mefite racconta la storia, 2000-2004). La sua arte ha varcato anche i confini regionali, con opere presenti nei comuni di Vicenza e Abbiategrasso (MI).

Negli ultimi anni della sua vita, Spiniello ha continuato a interrogare il rapporto tra uomo e ambiente con il ciclo La terra è stanca, un percorso espositivo e riflessivo che lo ha visto protagonista a Milano, a Matera (Capitale Europea della Cultura 2019), all’Abbazia del Goleto e al Casino del Principe di Avellino. Un ciclo che racchiude tutta la sua poetica: la consapevolezza della fragilità del mondo e la necessità di custodirne la bellezza attraverso l’arte. Maestro per generazioni di studenti, cantore dell’Irpinia, Giovanni Spiniello lascia un’eredità che continuerà a parlare alle generazioni future, ricordandoci che l’arte, quando è autentica, non è mai solo forma, ma sempre e soprattutto coscienza.