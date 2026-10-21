Due truffatori di anziani arrestati sull’A16 dalla Squadra Mobile mentre rientravano dalla Puglia

AVELLINO- Due truffatori di anziani in trasferta dalla Puglia intercettati sull’A16 dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino. I poliziotti hanno tratto in arresto due giovani napoletani, rispettivamente di 22 e 20 anni, immuni da pregiudizi polizia, che utilizzando un’ autovettura presa a noleggio, dopo aver raggiunto Comune di Bitonto , avevano perpetrato una truffa in danno di una signora di 76 anni.

Nello specifico, i due soggeti, recatisi presso l’abitazione della donna, con

escamotage del finto carabiniere, erano riusciti con l’inganno a farsi consegnare dalla malcapitata svariati monili in oro e la somma in contanti di 1.460,00 euro in banconote di diverso taglio, per poi allontanarsi repentinamente al posto a bordo di un’autovettura Toyota Yaris

Gli agenti della Squadra Mobile di Avelino, dopo aver intercettato il veicolo, con a bordo i due giovani, lungo l’autostrada A/16 Napoli-Bari, al km 34 direzione Napoli, nel teritorio del Comune di Monteforte Irpino , hanno effettuato nell’immediatezza una perquisizione personale consentendo di rinvenire addosso al conducente 22enne la somma di denaro di 1,460 euro e svariati monili, riconosciuti come propri dall’ anziana signora; il tutto debitamente sottoposto a sequestro.Pertanto, i due soggeti sono stati tratti in aresto e su disposizione del P.M. di turno tradotti presso la locale Casa Circondariale “A. Graziano”, in attesa dell’udienza di convalida. Si tratta della seconda operazione in poche ore da parte della Questura di Avellino nell’ ambito delle peculiari attività investigative tese a individuare i potenziali autori di truffe in danno di anziani.