Due tragici lutti nella Polizia irpina, Petitto: colpito da poliziotto prima che da esponente istituzionale

AVELLINO- Un doppio lutto per la Polizia di Stato e la Questura di Avellino, una domenica tragica, con la scomparsa di Antonio Villani, ispettore morto mentre era in servizio di scorta a Cesena ai tifosi biancoverdi , e quella improvvisa di Salvatore Luigi Ciriello a Grottaminarda in un messaggio, il consigliere regionale di Forza Italia Livio Petitto, che la divisa della Polizia l’ ha indossata e con Ciriello e’ stato anche pari corso a Bolzano, ha rappresentanto come i due lutti “mi colpiscono profondamente, prima ancora che da rappresentante delle Istituzioni, da uomo che indossa la divisa della Polizia di Stato.Due servitori dello Stato, due vite spezzate, unite dal senso del dovere e dall’impegno al servizio della comunità.

Queste tragedie, insieme ai recenti scontri di Milano che vedono uomini e donne rischiare la vita, impongono una riflessione seria sulla necessità di garantire maggiore tutela, sicurezza e strumenti alle Foeze dell’ordine”. E ha voluto ribadire: “Chi è chiamato a proteggere i cittadini deve poter svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili, senza essere lasciato solo di fronte ai rischi del servizio.Alle famiglie di Antonio e Salvatore e ai loro colleghi rivolgo le mie più sincere condoglianze e la mia vicinanza”.