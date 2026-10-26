Droga tra serinese e agro nocerino, in aula scontro su competenza territoriale e chat

SERINO- Parte con un primo braccio di ferro tra Antimafia di Salerno e difese il processo con rito abbreviato al gruppo attivo tra serinese e agro nocerino, collegato al clan Fezza-De Vivo di Pagani, che smistava grossi quantitativi di cocaina e hashish da Spagna e paesi dell’Est sgominato da un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno condotta dai militari del Gico della Guardia di Finanza. Questa mattina la prima udienza davanti al Gup del Tribunale di Salerno D’Agostino per undici imputati, tutti, secondo la Dda di Salerno, partecipi del gruppo guidato dal ventiseienne montorese Mario D’Angelo. Come e’ noto gli imputati erano stati raggiunti da un decreto di giudizio immediato ottenuto dal pm antimafia Elena Guarino, il magistrato che ha coordinato le indagini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Salerno. Cosi per undici dei dodici per cui era stata avanzata l’istanza di abbreviato. A partire dallo stesso Mario D’Angelo, difeso dall’avvocato Domenico Dello Iacono, che a soli ventisei anni avrebbe guidato il gruppo che riforniva le piazze di spaccio della zona nocerina e paganese, a processo per l’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e alcuni episodi di detenzione ai fini dello spaccio. Insieme a lui ci sono Gianluca Alfieri, classe 2000, residente a Serino, difeso dall’avvocato Generoso Pagliarulo, Bartolomeo Brancaccio, classe 95 di Scafati, difeso dall’avvocato Vincenzo Salomone del foro di Torre Annunziata, Silvestro D’Agostino, classe 1987, di Santa Lucia di Serino, difeso dall’avvocato Alberico Villani, De Feo Giulio, classe 2004, residente a San Michele di Serino, difeso dall’avvocato Nello Pizza, Della Gala Andrea, classe 71 di San Giuseppe Vesuviano, difeso dall’avvocato Saverio Campana del foro di Napoli, El Naggar Omar, classe 1991, di Serino, difeso dagli avvocati Carmine Freda e Francescantonio Maffettone, Irace Alfonso classe 1979, Nocera Inferiore, difeso dall’avvocato Matteo Feccia del foro di Nocera, Pisacreta Dario, classe 1987, Santa Lucia di Serino, difeso dall’avvocato Loredana De Risi, Taddio Raffaele, classe 2003, Cesenatico, difeso dall’avvocato Nicola D’Archi, Tirozzi Tommaso, classe 78, difeso dall’avvocato De Marco Pasquale Davide.

IL VERBALE DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA PETRANOVIC

Il pm antimafia Elena Guarino ha chiesto l’acquisizione di uno dei verbali di interrogatorio resi davanti allo stesso magistrato dal trentunenne Vincenzo Petranovic, il giovane, figlio del boss all’ergastolo Tommaso Fezza, da alcuni mesi collaboratore di giustizia. Le dichiarazioni di Petranovic riguarderebbero i rapporti tra lo stesso Mario D’Angelo e il clan Fezza- De Vivo, in particolare a seguito del blitz della Dda del settembre del 2025 e il ruolo dei “serinesi” nel traffico della sostanza stupefacente dalla Spagna. Verbale di dichiarazioni che il magistrato aveva già depositato in sede di Riesame.

LA COMPETENZA TERRITORIALE A NAPOLI

Le difese hanno riproposto in aula l’eccezione di competenza territoriale relativa all’indagine, che, come sostengono i difensori, sulla scorta di una pronuncia della Sesta Sezione Penale della Cassazione relativa al ricorso presentato dai legali di El Naggar Omar, doveva individuarsi a Napoli, perché i fatti che avevano dato origine alle indagini avevano come genesi un sequestro di droga nel serinese a carico di Silvestro D’Agostino. Più precisamente nella sentenza della Suprema Corte, che aveva rinviato al Riesme la decisione, si leggeva: ” si evince come l’azione abbia avuto inizio il 20 agosto 2025 quando gli inquirenti vedevano in via San Rocco di Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, uscire D’Agostino dalla propria abitazione “tenendo nella mano un involucro bianco ….” (pag. 49 della ordinanza), cioè la sostanza stupefacente poi trasportata. Le stesse modalità sarebbero state accertate anche con riguardo alle altre condotte. 3Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nel capo 10, l’imputazione fa riferimento a una pluralità di condotte compiute da più soggetti in tempi diversi, la prima delle quali è quella di detenzione di sostanza stupefacente presso l’abitazione di D’agostino Silvestro in Santa Lucia di Serino, Avellino. Ne consegue che la questione attiene allora al rapporto tra condotta pregressa di detenzione, di cui si è appena detto, e quelle successive”. Una valutazione su cui il Gup si è riservato per la prossima udienza. La Dda di Salerno aveva superato il fatto contestando nuovamente i reati di associazione dedita allo spaccio e detenzione ai fini dello spaccio, anche se proprio il primo capo di imputazione differisce da quello provvisoriamente contestato agli indagati al momento dell’ esecuzione della misura cautelare. Nel senso che viene ritenuto che esiste dal marzo 2025 una stabile organizzazione criminale, capace “di detenere. cedere o.vendere sostanze stupefacenti del tipo cocaina. hashish e metantetamine in buona parte cadute in sequestro”, ma viene anche perimetrato l’ ambito e il rapporto che esiste con l’organizzazione camorristica salernitana. Infatti in un passaggio della imputazione definitiva contestata agli indagati dal pm antimafia Elena Guarino, quella che riguarda in particolare la natura e la genesi dell’associazione a delinquere, si legge che si tratta di : “un’associazione promossa e diretta da D’Angelo Mario che agiva in simbiosi con il clan Fezza/De Vivo di Pagani. …utilizzando sistemi di comunicazione evolutı attraverso l’impiego di apparecchi”criptati”” ed autovetture dotate di “doppiofondo’ gestiva una rete di approvvigionamento e distribuzione di ingenti partite di droga rifornendo le piazze di spaccio di Pagani. oltre che nell’hinterland scafatese. casertano ed avellinese, mantenendo stretti contatti con i propri referenti”.

LE CHAT ESTRAPOLATE E LO SCONTRO SUL DEPOSITO IN AULA

Tra Antimafia e difese un “braccio di ferro” anche sulle chat estrapolate da uno dei cellulari per cui il pm antimafia Guarino ha chiesto l’acquisizione al Gup. Per la Dda di Salerno si tratterebbe di una relazione finale, una sorta di riepilogo delle chat dei cellulari. La difesa invece ha eccepito l’utilizzabilita’ degli atti, ritenendoli nuovi e non noti ai difensori che non possono essere depositati in sede di udienza con il rito abbreviato, anche perche’ non risultano accertamenti sui telefonini eseguiti informando le parti della consulenza. Su tutte queste eccezioni dovrà decidere il prossimo 13 novembre il Gup.